Sarısu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sarısu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kadınlar Plajı olarak da bilinen Sarısu Plajı Antalya'da yer alıyor. Sadece kadınların denize girdiği bir sosyal tesis olan bu plajda çeşitli hizmetler de veriliyor.

Sarısu Plajı Hakkında Bilgi

Antalya'da bulunan Sarısu Plajı aynı zamanda "Kadınlar Plajı" olarak da biliniyor. Kadınların rahat ve keyifli bir biçimde denize girebildikleri bu plaj aynı zamanda sosyal tesisin içerisinde yer alıyor. Plajın da bulunduğu sosyal tesisin içerisinde kır bahçesinden market ve oyun alanları da bulunuyor.

Ailelerin ve kadınların rahatlıkla zaman geçirebileceği bu Sarısu Plajı'nda duş, tuvalet ve soyunma kabini de bulunuyor. Güler yüzlü hizmetin yanı sıra kaliteli bir hizmet anlayışı da hakim. Aynı zamanda Antalya'da bulunan Kadınlar Plajı'nda çalışanlar da dahil herkes kadın. Bu durum da kadınlar için oldukça önemli bir özellik. Kadınlar bu plajda diledikleri gibi vakit geçirebiliyorlar.

Sarısu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'da bulunan Sarısu Plajı Konyaaltı ilçesinde bulunuyor. Sarısu Plajı'na gitmek isteyen herkesin öncelikle Antalya'ya gitmeleri gerekiyor. Gerek havayolu gerek ise karayolu aracılığı ile Antalya iline ulaşmaları mümkün. Sarısu Plajı'na toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkün. Özellikle Antalya Merkezinden ve Konyaaltı ilçesinden toplu taşıma aracına binildikten sonra son durakta inmek gerekir. Bu nedenle Sarısu Plajı'na ulaşmak da oldukça önem taşıyor. Antalya'nın her ilçesinden Sarısu Plajı'na tek otobüs ile ulaşım sağlamak mümkün.

Sarısu Plajı Özellikleri

Kadınlar Plajı ismiyle de bilinen Sarısu Plajı'nda 300 şezlong bulunuyor. Aynı zamanda 150 şemsiye ve 150 sehpa da müşterilerin hizmetine sunuluyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Plajı'nda duş, tuvalet ve soyunma kabinleri de hizmet veriyor. Tüm kadınlar için yeterli anlamda hizmet alanları da bulunuyor. Oldukça geniş bir alanda bulunan plaj sosyal tesis içerisinde yer alıyor. Bu sosyal tesiste balık ve kebap evlerinin yanı sıra büfeler de bulunuyor. Tatilciler ise alışverişlerini sosyal tesis içerisinde bulunan market ve büfelerden rahatça yapıyorlar.

Sarısu Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Konyaaltı'nda bir sosyal tesis içerisinde bulunan Sarısu Plajı çevresinde herhangi bir kamp yeri bulunmuyor. Kadınlar Plajı da olan Sarısu Plajı'na gelen tatilciler kendi evlerinde ve ya çevredeki otellerde konaklıyorlar. Kamp yapmak için uygun bir yer olmayan Sarısu Plajı aynı zamanda oldukça güvenli bir alan.

Sarısu Plajı yüksek bir alandan ve sahilden görülmüyor. Bu sayede kadınlar gözlerden uzak bir alanda rahat bir şekilde tatillerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı sıra denizden de görüntü alınmamasına özen gösteriliyor. Bunun için Sarısu Plajı'na belirli bir mesafeye kadar yaklaşılmasının da yasak olduğu biliniyor.

Sarısu Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Turizmin kalbinin attığı Antalya'da pek çok otel bulunuyor. Özellikle Sarısu Plajı'na yakın olan pek çok farklı otelde de konaklama imkanı bulunuyor. Bu otellerin özelliklerine göre fiyatlar yaklaşık 200 liradan başlıyor. Otellerin hizmetlerine bakılarak kişisel zevkler ve beğeniler doğrultusunda en iyi otel seçimleri de yapılabilir.

Sarısu Plajı Giriş Ücreti

Engelliler için de özel plaj ve tuvaletlerin bulunduğu Sarısu Plajı yeşillikler içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Sarısu Plajı sabah 08.00 ile 19.00 saatleri arasında kadınlara hizmet vermekte. Bunun yanı sıra Sarısu Plajı saat 19.00 ve 24.00 saatleri arasında ailelere tesis ediliyor.