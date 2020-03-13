Sarıkamış, Türkiye Kızak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Türkiye Kızak Şampiyonası start alıyor. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yarışmalarda 30 ilden yaklaşık 190 sporcu mücadele edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kızak Federasyonu Kars İl Temsilcisi Ebubekir Urhan, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin tek ve il yapılmış bir kızak pistimiz bulunuyor uluslar arası 11-15 Mart tarihleri arasında Türkiye Kızak Şampiyonası için hazırlandık. Sporcularımız piste yerlerini alacaklar. Yaklaşık 150 sporcumuz katılım sağlayacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım olacak.

Buradaki amaç Türkiye'deki kış sporunun çeşitlendirilmesini amaçlıyoruz. Sadece kayakla değil de, kızakla da anılmasını istiyoruz. Sporcularımız çok azimli, Türkiye'de bu işin destekçileri olduğu müddetçe kızakla ilgili çok iyi yerlere geleceğimizi umuyorum" dedi. Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Sarıkamış'ta tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Tekcan Sarıkamış'taki şampiyonaya tüm Karslıları davet etti. Öte yandan bugün başlayacak olan Türkiye Kızak Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Yarışmaya katılacak sporcular kente gelerek konaklayacağı otellere kayıtlarını yaptıracak.