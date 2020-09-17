Sarıgerme Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sarıgerme Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Sarıgerme Plajı, Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunuyor. Muğla’nın öne çıkan turistik lokasyonlarından biridir. Halk plajı olmasına rağmen Mavi Bayrak ödüllü plajlardandır. Altın sarısı kumları, masmavi denizi, ormanı ile bir doğa harikasıdır.

Sarıgerme Plajı Hakkında Bilgi

Sarıgerme Plajı, Ortaca’nın Sarıgerme Köyü sınırları içinde olduğu için köyün adıyla anılıyor. Dalaman ilçesine daha yakın olduğu için yöre halk arasında Dalaman Sarıgerme Plajı olarak da adlandırılıyor. 7 kilometre sahil uzunluğuna ve 100 metre eninde plaja sahiptir.

Sarıgerme Plajı halk plajı olmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Sarçed (Sarıgerme çevre eğitim derneği), plajın işletmesini devr almış. Plajın çevre düzenlemesi ve temizliği bu derneğe aittir. Plajda, ayrıca can kurtaran görevlisi bulunuyor. Daha önceleri araçla plaja gelinemezken, bu derneğin yol çalışmaları nedeniyle plajın yanındaki otoparka kadar gelebiliyorsunuz.

Plajın arka tarafında, Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi olan Kum Zambaklarından bolca bulunuyor. Beyaz görüntüleriyle plaja ve çevreye güzel bir görüntü sunuyorlar. Bu bitkinin yurt dışına çıkarılması yasaklanmış.

Sarıgerme Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sarıgerme Plajı, Muğla’nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme köyü sınırları içinde bulunuyor. Dalaman Havaalanına 17, Dalaman ilçe merkezine 12, Ortaca ilçe merkezine 21 ve Muğla iline 102 kilometre uzaklıktadır.

Plaja özel araçlarınızla gelebileceğiniz gibi şehirlerarası otobüslerle ve uçakla da gelebiliyorsunuz. Özel aracınızla Marmara ve Karadeniz yönünden gelecekseniz İzmir-Aydın-Dalaman-Muğla güzergahını takip ediyorsunuz. Akdeniz ve Güneydoğu yönünden geliyorsanız, Antalya-Fethiye-Ortaca güzergahını takip ediyorsunuz.

Uçakla gelmek isterseniz, Dalaman Havaalanından indikten sonra buradan kalkan servislerle plaja gidebilirsiniz. Dalaman ve Ortaca ilçelerinden plaja her gün düzenli dolmuş seferleri bulunuyor. Bunlarla da plaja gidebilirsiniz.

Sarıgerme Plajı Özellikleri

Plaj tamamen altın sarısı kumlarla kaplıdır. Deniz, yüz metreye kadar sığ ve bir yetişkinin bel hizasını geçmiyor. Deniz sakin ve dalgasızdır. Bu nedenle yüzme bilmeyen ve çocuklu aileler için ideal bir plajdır.

Türkiye’nin mavi bayraklı plajlarındandır. Plaj temiz ve sakindir. Deniz tabanı kum olduğu için rahatlıkla girilebiliyor. Bunun dışında denizi çok temiz ve berrak olduğundan dibindeki altın sarısı kumları görebiliyorsunuz.

Sarıgerme Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Sarıgerme plajının üst tarafındaki ormanlık alan kamp yeri olarak kullanılıyor. Daha önceleri ücretsiz olan kamp alanı bu yıl itibariyle ücretli olmuş. Kamp alanında, gazino adı verilen kafeterya bulunuyor. Duş ve tuvalet alanları mevcuttur. Kendi çadırınızı kurabileceğiniz gibi, ayriyeten çadır kiralayabiliyorsunuz. Çadır kiralama ücreti 30 liradır.

Sarıgerme Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Sarıgerme plajı özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olması sayesinde 5 yıldızlı otelleri bu bölgeye çekmiştir. Sahil boyunca konaklayabileceğiniz birçok otel bulunuyor. Bu oteller kendi sahillerini çevirerek özel plaj oluşturmuşlar.

Sarıgerme otellerinde yaz döneminde fiyatlar 147 ile 882 TL arasında değişiyor. Yaz dönemi dışında konaklamak isterseniz fiyatlarda önemli oranda düşüş oluyor. Otel dışında Sarıgerme Köyündeki pansiyonlarda da kalabilirsiniz. Köy, sahilden 500 metre içerde kalıyor. Pansiyonlarda günlük 100 liradan başlayan fiyatlarla konaklayabilirsiniz.

Sarıgerme Plajı Giriş Ücreti

Plaja girişler ücretlidir. Özel araçla girmek isterseniz araç başına 20 TL ödüyorsunuz. Toplu taşıma araçlarıyla veya yaya olarak girmek isterseniz kişi başı 5 TL ödüyorsunuz. Bu ücrete plajda duş ve tuvaletler dahildir. Plajda şemsiye-şezlong kiralamak isterseniz 20-25 TL arası bir ücret ödüyorsunuz.

Sarıgerme plajı sabah 07.00 itibariyle açılıyor. Yaz döneminde güneş batana kadar açıktır.