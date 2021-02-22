Sardunya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sardunya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sardunya adası tarihi ve karşıladığı imkânlardan dolayı pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu Sardunya adası içerisinde pek çok tatil mekanı ve gezilecek yer bulunmaktadır.

Sardunya Adası Hakkında Bilgi

Sardunya adası Akdeniz ikliminde bulunana ve Akdeniz coğrafyasında bulunana bir adadır. Bu ada zamanında bir dağın zirvesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ziyaretçiler tarafından hem ilginç gelmektedir hem de oldukça farklı olduğu bilinmektedir. Yapılan anketlere göre pek çok kişi, Sardunya adası ziyareti sonucunda oldukça mutlu olduğunu belirtmiştir.

Sardunya Adası Tarihi

Tam olarak akidenizin ortasında bulunmasından dolayı geçmişte pek çok kere Sardunya adası kuşatılmıştır. Bunun için de pek çok kültür Sardunya adası bünyesinde bulunmaktadır. İlk olarak Romalarılar tarafında Sardunya adası yerlilerinden alınan bu ada devamında pek çok kavim tarafından istilaya uğramıştır. Özellikle Viking ve kuzeyli kabilelerin baskınından dolayı pek çok hasar ve yağma aldığı bilinmektedir.

Bir zamanlar Akdenizli yerel korsanlar tarafından da Sardunya adası kuşatılmıştır. Özellikle adanın merkezinde bulunana ve pek çok kimse tarafında ziyaret edilen kalesinde hala izler bulunur. Son olarak ikinci dünya savaşında önce Sardunya adası İtalya devlerinde ait olduğu bilinmiştir. Sardunya adası adasının yerle ve resmi dili İtalyanca olduğu bilinmektedir. Bu ada içerisinde pek çok dil konuşulmaktadır. Ayrıca para birimi de Euro olarak bilinmektedir.

Sardunya Adası Nerede?

Sardunya adası Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Özellikle İtalya kıyılarına yakın olmasından dolayı sosyal ve ekonomik olarak İtalya’ya oldukça yakındır. Akdeniz iklimi görüldüğü ve bazı mevsimlerde şiddetli rüzgârlar olduğu bilinmektedir.

Sardunya Adasına Nasıl Gidilir?

Sardunya adasına gitmenin pek çok farklı yolunun olduğu bilinmektedir. İlk olarak deniz yolu ile Sardunya adasına ulaşmak oldukça mümkün olmaktadır. Özellikle pek çok tur şirketi tarafından bu işlemli gerçekleşmektedir. Diğer en sık tercih edilen yöntem ise uçak ile seyahat olduğu bilinmektedir. Adaya durudan bir kara parçası bağlı olmadığından Sardunya adasına tren ve araba ile gidilmesi imkânsızdır.

Sardunya Adası Gezilecek Yerler

Bilindiği üzere oldukça köklü bir tarihi olmasından dolayı Sardunya adası üzerinde gezilecek pek çok yer vardır. Örneğin birçok ülke ve kavim tarafından kuşatılan Sardunya adası kalesi oldukça meşhurdur. İçerisinde bulunana havadan dolayı oldukça farklı bir hava ile karşılaşılması mümkün olmaktadır.

Diğer en çok tercih edilen ve en çok zevk alınan yerleri ize eğlence merkezidir. Bu durumun nedeni Sardunya adasının yıl boyunca oldukça sıcak bir iklime sahip olmasıdır. Ziyaret edenler yerel İtalyan köylerinde konaklayarak da farklı tatlar ve farkı lezzetler ile karşılaşmak mümkünüdür.

Sardunya Adası Konaklama Şartları

İlk olarak Sardunya adasında konaklama imkânının gerçekleşmesi için yapılması gereken pasaport ve vizedir. Eğer bu iki şart gerçekleşirse birçok kurum ve kuruluşta sorun yaşamanız mümkündür. Ayrıca Sardunya adası bazı otel ve apart otellerde farklı uygulamalarda bulunmaktadır.

Sardunya Adası Özellikleri

Dört tarafı deniz ile kaplı olmasından dolayı Sardunya adasında bol miktarda denizlik etkisi ile karşılaşmak mümkündür. Bu özelliği sayesinde yıl boyunca sıcak bir iklim bulunmaktadır. Diğer birçok turistik mekâna göre Sardunya adasının oldukça ucuz olduğu bilinmektedir.