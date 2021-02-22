Sardinya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sardinya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sicilya Adası Akdeniz'in en büyük adası olma özelliğine sahiptir. Bu adadan sonrada en büyük ikinci ada Sardinya adasıdır. Denizinin güzelliği ve mükemmel doğa manzarası sebebi ile her yıl binlerce turist adaya akın etmektedir.

Sardinya Adası Hakkında Bilgi

Sardinya Adası, İtalya'ya bağlı bulunan adalardan biridir. Bu bölgenin de en büyük ikinci adası olma özelliğine sahiptir. Adanın nüfusu da çok kalabalıktır. Burada yaklaşık olarak 1,5 milyon üzerinde insan yaşamaktadır.

Adanın sahilindeki bembeyaz kumlar ilk dikkati çeken güzelliklerden biridir. Bunun yanında denizinin rengi de görülmeye değerdir. Sardinya adasında oldukça yüksek tepeler yoktur. Ancak adanın geneli dağlık bir arazidir. Ada oldukça büyük ve nüfusu kalabalık olmasına rağmen buradaki doğal güzellikler insanlar yüzünden olumsuz olarak etkilenmemiştir. Adanın ulaşım seçeneği de oldukça fazladır. Tüm bunların etkisi ile de turistlerin cazip tatil yerlerinden biri haline gelmiştir.

Sardinya Adası Tarihi

Sardinya adasında insanlar yaklaşık M.Ö. 250'li yıllardan bu yana yaşamaktadır. İlk olarak bu adaya Balear ile Toskana adalarından gelen insanlar yerleşmiştir. Sonrasında ise M.Ö. 8. yy dolaylarında Fenikeliler buraya gelerek pek çok yerleşim yeri inşa etmiştir. Bir dönem de Kartacalılar bu bölgeyi tahıl ambarı şeklinde kullanmışlardır.

Sardinya Adası M.Ö. 238 yılına gelindiğinde Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılınca Sardinya Adası Batı Roma İmparatorluğunda kalmıştır. Sonrasında ise 534 yılına gelindiğinde doğu Roma İmparatorluğu savaş ile adayı geri almıştır. İlerleyen dönemlerde Sardinya adasında Cenovalılar, Fatimiler, Aragonlular da yaşamıştır. Aragonlular zamanında adada İspanyol kültüründen etkilenme çok daha fazla olmuştur.

Sardinya Adası 1512 yılında İspanyol hükümdarlığına geçti 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başı gibi de Osmanlı donanmaları bu adaya saldırılar düzenlemiştir. Fransızlar da adanın bir kısmını 1637 yılında tahribata uğratmıştır. 2. Dünya Savaşı sonunda ise ada İtalya'nın özerk bölgesi olmuştur.

Sardinya Adası Nerede?

Sardinya Adası Akdeniz denizinde bulunan en büyük ikinci ada olma özelliğine sahiptir. Bu ada Korsika'nın güney kesiminde bulunur. İtalya'nın ise batı kesiminde yer almaktadır. Sardinya Adası Tunus'un kuzeyinde bulunmaktadır. Adanın yüz ölçümü yaklaşık olarak 24 bin km2 civarındadır. Nüfus bakımından da oldukça kalabalıktır.

Sardinya Adasına Nasıl Gidilir?

Sardinya Adasına ülkemizden gitmek isteyenler için aktarmalı uçak seferleri vardır. En çok İstanbul Milano ve İstanbul Roma aktarmalı uçuşlar yapılır. Fakat başka bir aktarma da tercih etmeniz mümkündür.

Havayolu ile gitmeyi düşünmeyenler içinse Sardinya Adasına Cenova'dan gemi ile gidilebilir. Adada bulunan Transitalia trenleri ile de tüm adayı gezmeniz mümkündür.

Sardinya Adası Gezilecek Yerler

Sardinya Adasının en popüler şehirlerinden biri Cagliari şehridir. Bu şehir adanın güneyinde bulunur. Ticaret ve turizm açısından da oldukça gelişmiştir. Adanın belli bölgelerinde farklı medeniyetlerden pek çok tarihi eser bulunmaktadır. Adaya gidenlerin mutlaka buraları gezmesi de gerekmektedir.

Bizans, Roma, Aragon ve İtalyan medeniyetine ait değişik yapıları adada görebilirsiniz. Bunun yanında adada Asinara, Montargius ve Gennargentu isimli tabiat parkları da bulunur. Castello'da mutlaka görülmesi gereken tarihi mekanlardan biridir.

Sardinya Adası Konaklama Şartları

Sardinya Adası turistik bir bölge olması sebebi ile konaklama şartları da çeşitlilik göstermektedir. Bütçenize uygun pek çok konaklama seçeneği bulunmaktadır.

Sardinya Adası Özellikleri

Sardinya adasında bitki ve hayvan çeşitliliği oldukça fazladır. Bunun yanında adada nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlarda koruma altına alınmıştır. İtalyan'lar da bu adayı tatil beldesi olarak sıklıkla kullanmaktadır.