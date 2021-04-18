Sarayda çay saati ya da yemeğin keyfi bir başka

Buralarda satılan hediyelik koleksiyonlar yenilenmiş, kafe ve restoranlar adeta baştan yaratılmış. Dolmabahçe Sarayı, bünyesinde en fazla yeme-içme mekânı barından tarihi yapı. Ziyaretçiler için şu anda bir lezzet haritası üzerinde çalışılıyor. Sarayda servisler Yıldız porselenleriyle yapılıyor. Yeni açılan Limonluk görkemli bir manolya ağacının gölgesinde, içinde kuğuların yüzdüğü minik bir havuzu olan şahane bir bahçe içinde. Özellikle kahvaltı veya hafif bir öğlen yemeği için şehirdeki en özel tarihi atmosfer olmaya aday. Bahçesinde tavuskuşları ve tavşanların dolaştığı bir bahçede hizmet veren Ihlamur Kasrı ve Beylerbeyi Sarayı kafeleri yakında faaliyete girecek. Mecidiye Kasrı’nın deniz manzaralı kafesi de saklı kalmış özel yerlerden biri. Yalnız, pandemi yasakları nedeniyle yeni bir karar açıklanana kadar tüm saraylardaki servisler paket, kasırlardaki hizmetlerse kapalı. Gitmeden önce arayarak kontrol edin...