Santorini Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Santorini Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Santorini büyülüyor. Kiklad takımadalarında yer alan 83 km² ve ​​15.000 nüfuslu bu Yunan adası tüm dünyada biliniyor. Her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

Santorini Adası Nerede?

Başlangıçta Santorini, dairesel şekli nedeniyle "yuvarlak" anlamına gelen "Stronghyl" olarak anılıyordu. Müreffeh bir yerdi ve orada parlak bir medeniyet gelişti. Sonra, MÖ 1600 civarında yanardağ uyandı ve Antik Çağ'ın en büyük felaketine neden oldu. Eşi benzeri olmayan bir şiddet patlaması, merkezi çökerek yalnızca bir hilal oluşturan adayı yerle bir etti. Bir gelgit dalgası bölgeyi Girit kıyılarına kadar sular altında bıraktı ve Mısır kadar uzakta kaya parçaları bulundu.

Nea Kameni adacığından kaçan kükürt buharlarının kanıtladığı gibi, volkanik aktivite bugün hala mevcuttur. Ada son zamanlarda değişen yoğunlukta sarsıntılar yaşadı. 1956'da şiddetli bir depremde yaklaşık elli kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Ada, turizm sayesinde 1970'lerin başında yeni bir refah yaşamadan önce terk edildi. Bugün, herhangi bir yeni felaketi önlemek için yanardağın faaliyeti yakından izlenmektedir.

Santorini Adasına Nasıl Gidilir?

Adaya Ege denizi üzerinden deniz yolu ile gidebilirsiniz. dilerseniz havayolları ile Atina'ya oradan da denizyolu ile adaya geçiş yapabilirsiniz. Santorini, muhteşem köylere, küçük beyaz evlere sahip tipik Kiklad mimarisine ve mavi kubbeli kiliselere, etkileyici manzaralara ve şeffaf sulara sahiptir.

Santorini Adasında Gezilecek Yerler Nerelerdir?

İlk durağınız Fira olabilir. Santorini adasının başkenti uçurumun tepesinde yer alır ve kalderaya hakimdir. Burası aynı zamanda uçurumların eteğindeki eski limana yolcu gemilerinin geldiği yerdir.

Ünlü Red Beach, etkileyici kırmızı kayalıklarla tarafından sınırlanmıştır bu plaj, eşsiz bir gösteri sunuyor. Buraya küçük bir toprak yolla (yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde) ulaşılır.

Her şeyden önce, adanın en yüksek köyü olan Pyrgos , kayanın kenarındaki beyaz evleri ve muhteşem bakış açılarıyla tipik olarak Kikladik. Burayı gezmeden dönmeyin.

Santorini Adasında Konaklama

Size sadece kalderada kalmanızı tavsiye edebiliriz çünkü şüphesiz büyülü bir deneyimdir. Ancak, fiyatların özellikle yüksek olduğunu unutmayın. Adayı temmuz ve ağustos aylarında ziyaret etmekten kaçınmak daha iyidir çünkü o zaman aşırı kalabalık olur.

Santorini'yi keşfetmek için en iyi dönemler muhtemelen Nisan Mayıs ve Eylül Ekim aylarıdır çünkü hava güzel, çok sıcak değil ve yaza göre daha az insan var. Ayrıca oraya, örneğin Kasım veya Şubat aylarında tamamen sezon dışında gitmeyi de seçebilirsiniz. Daha sonra muhteşem manzaraların tadını huzur içinde çıkarabilirsiniz.

Santorini Adasının Özellikleri

Ios ve Anafi adaları arasındaki Kiklad takımadalarında bulunan Santorini, her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan eşsiz ve nefes kesici bir volkanik adadır. Adanın şekli, tarih öncesi dönemlerdeki volkanik faaliyetlerden kaynaklanmaktadır ve yanardağ ve kalderası (görülmesi nadir ve benzersiz bir fenomen) dışında, her ziyaretçi Santorini'nin benzersizliğini deneyimleyebilecek.

Santorini Adasının Tarihi Hakkında Bilgi

Aktif yanardağ, kesinlikle kaçırılmaması gereken olağanüstü manzaralar sunduğu için adanın ana cazibe merkezlerinden biridir. Santorini aynı zamanda evlenmek için ideal bir adadır ve birçok çift bu muhteşem Yunan adasında düğünlerini organize etmek için cazibesine kapılır. Bir sonraki tatiliniz için Santorini'yi seçmeniz için yüzlerce iyi neden var. Bunlar arasında adanın cazibesi ve özgünlüğünün yanı sıra mükemmel yemekler ve sizi kesinlikle şarabı sevdirecek lezzetli yerel şaraplar var.

1956'da yıkıcı bir depremin ardından kısmen yeniden inşa edilen şehir (uzun süredir köy değildi), uçurumun kenarında asılı duruyor. Gün doğumu ve gün batımı büyülü deneyimlerdir ve günün sonunda ziyaretçiler turist dükkanları ve panoramalarıyla övünen restoranlar arasındaki uçurumun kenarında dolaşırlar. Yılın büyük bölümünde etkileyici turist akışı hızla ağırlaşıyor.