Santa Maria Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Santa Maria Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Santa Maria Kilisesi Hristiyanlığın mezheplerinden biri olan bir Katolik kilisesidir. Bu yüzden bu kiliseye Santa Maria Katolik Kilisesi'de denilmektedir. Günümüzde de hala etkin olarak kullanılan kiliseler arasında yer almaktadır.

Santa Maria Kilisesi Hakkında Bilgi

Frenk mahallesinde yer alan Santa Maria Kilisesi bölgenin en ünlü ve en tarihi yapılarından birisidir. Santa Maria Kilisesi tarihte birçok kez tahribata uğrasa da defalarca restore edilmiş bir kilisedir. Yapımından sonra da bu kilise Hristiyanlığın en önemli sembollerinden ve kişilerinden olan Meryem Ana'ya hitap edilmiştir. Santa Maria Kilisesi Denizciler Kilisesi olarak da bilinmektedir. Şehrin merkezinde bulunan bu tarihi kilise günümüzde aktif olarak ibadethane şeklinde kullanılmaktadır.

Santa Maria Kilisesinin yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihi geçmişi bulunmaktadır.

Santa Maria Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Santa Maria Kilisesi İzmir'in Konak ilçesinde bulunmaktadır. Konak'ın Alsancak semtinin pasaport bölgesinde bulunur. Şehrin merkezi bir konumunda olduğundan dolayı Santa Maria Kilisesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Bulunan ilçede yer alan otobüsler ile birlikte İzmir'in merkez ilçesine Konak'a gelerek yürüme mesafesi ile de kolayca ulaşım mümkündür.

Özel araç ile gelecek kişiler için de Konak ilçesinden Alsancak'a doğru ilerleyerek Pasaport bölgesinden bu kiliseye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca metro yani İzban seferleri ile de Santa Maria Kilisesi'ne ulaşım sağlamak mümkündür.

Santa Maria Kilisesi Tarihi

Santa Maria Kilisesi inşasına 1692 yılında başlanmış olan bir kilisedir. Santa Maria Kilisesi tam olarak 1698 yılında inşası bitmiştir. İnşasına bittikten sonra aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Meryem Ana'ya atfedilen bu tarihi kilise İzmir'in en ünlü kiliselerinden birisidir. 14. yüzyıldan beridir bu bölgede bir misyonerlik faaliyetlerinin olduğu bilinmekteydi. Bu dönemde de İzmir'de bir hoşgörü akımı başlamıştır.

Bunun sonucunda da tarihte İzmir'e belirli bir süre göçler yaşanmıştır. Bu göçler sonucunda şehirde Hristiyan nüfusu da artmıştır. Bundan ötürü buraya bir kilise yapılması ihtiyacı doğmuştur. Santa Maria Kilisesi o tarihten itibaren toplam 200 kişilik bir mensubu olan kiliseye dönüşmüştü. İçerisinde Frenklerden gelme rahipler de görev yapmaktadır. Santa Maria Kilisesi denize oldukça yakın bir konum olduğundan ötürü buraya tarihte Denizciler Kilisesi de denilmiştir.

Santa Maria Kilisesi Özellikleri

- Yalın bir kuzey, güney ve doğu cepheleri bulunmaktadır.

- Yaklaşık olarak 200 kişilik bir kapasitesi bulunmaktadır.

- Giriş ve çıkış yerlerinde iç mekana has olan süslemeler yer almaktadır.

- Kilise uzunlamasına ve simetrik bir şekilde inşa edilmiştir.

- Barok mimarisi tarzı ile inşa edilmiştir.

- Rönesans dönemine ait olan izler de taşımaktadır.

- Kilisenin toplamda 3 adet kapısı bulunmaktadır.

- Kilise içinde korint sütunlara da yer verilmiştir.

Santa Maria Kilisesi Ziyaret Saatleri

Santa Maria Kilisesini ayin saatleri Pazar günleridir. Bu saatler dışında kiliseyi ziyaret edebilmek mümkündür. Pazar günleri ayin saatinde içeriye giriş mümkün değildir.