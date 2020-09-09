Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Nerede? Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

M.Ö. 10.000 yıllarında inşa edilmiş Göbekli Tepe'ye ait ilk izler 1995 yılında bulundu. İnsanlığın bu zamana kadar bulunmuş en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de bulunan eserler de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergileniyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi tapınak ile birlikte müzenin ziyaretçi sayısı iki katına çıktı. Her yıl 1 milyondan fazla turist, müzeyi ziyaret etmektedir.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Nerede?

Müze, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alıyor. 63 ve 95 numaralı otobüse binen yolcular müzenin yakınındaki durakta inebilir. Otobüs durakları müzeye 6-7 dakikalık yürüme mesafesindedir. Müzeye yakın olan diğer duraklar ise Fatih Sultan Mehmet durağı ve Kurtuluş Parkı'dır. Haleplibahçe mevkindeki Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Viranşehir, Ceylanpınar ve Harran ilçelerine de oldukça yakın.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Eserler

Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesinde, 2 milyon yıl öncesine uzanan Paleolitik Dönem'e (Kaba Taş Devri) ait birçok kabartma ve heykel sergileniyor. Buradaki eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski eserleri olması nedeniyle büyük bir öneme sahip. İnsan ve hayvan figürlerinden oluşan heykeller 10 -12 metre yüksekliğindedir.

Neolitik Dönem'e (Cilalı Taş Devri) ait eserler ise müzenin ikinci bölümünde yer alıyor. Bu bölümde insanlığın kullandığı en eski silahlar ve aletler sergilenmektedir. Bal mumundan yapılmış heykeller ile birlikte dönemin yaşam koşullarına ait izlenimler de ziyaretçilere aktarılıyor. Müzenin üçüncü bölümünde Bakır Çağı adıyla da bilinen Kalkeolitik Dönem'e ait çanaklar, süs eşyaları ve çömlekler sergileniyor.

Müzeyi ziyaret edenler Demir ve Tunç Çağına ait eserleri de görebilir. Meteorit adlı özel bir madenden yapılan kılıçlar ve diğer gereçler de Demir Çağı Salonunda yer almaktadır. Tunç Çağı Salonunda ise boğa figürleri, kolyeler ve çanaklar bulunuyor. Müzenin en çok ilgi gören salonlarından bir diğerinde ise İslam Dönemi Salonudur. Bu salonda ilk İslami eserlere dair birçok bilgi ve tarihi kalıntı sergileniyor.

Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesinde sergilenen diğer önemli eserler şunlardır:

Balıklıgöl Heykeli (Urfa Heykeli)

Eros ve Psykhe Kabartmaları

Nike Heykeli (Zafer Tanrıçası)

Göz İdolleri

Yılanlı Kafa

Göbeklitepe Totem Dikmesi

Taş Kase Parçası

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Kapılarını ziyaretçilere ilk kez 1969 yılında açan müzenin kurulmasına 1948 yılında karar verilmiş. Müzede sergilenecek eserler de bu yıldan itibaren toplanmaya başlamıştır. Burada sergilenmeye başlanan eserlerin birçoğu Atatürk İlköğretim Okulunun deposunda muhafaza ediliyordu. Göbekli Tepe'nin keşfedilmesiyle birlikte burada bulunan eserler de müzenin koleksiyonuna eklendi. Müze 2015 yılında yenilendi ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji - mozaik müzesine dönüştürüldü. Türkiye sınırları içerisinde, en fazla ziyaret edilen 10 müzeden biridir.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Ziyaret saatleri yaz ve kış döneminde farklıdır. 15 Kasım'da başlayıp 1 Nisan'da biten kış döneminde müze saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 1 Nisandan itibaren başlayan yaz döneminde ise açılış saati 10.00'dur. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, yaz döneminde de 17.00'a kadar açık.

Bayram ve resmi tatiller dışında her gün açık olan müzenin biletleri internet üzerinden ve telefonla alınabilir.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Giriş Ücretleri (2020)

Arkeoloji müzesinin güncel giriş ücreti 18 liradır. 18 yaşından küçükler müzeyi ücretsiz gezebilir.