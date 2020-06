Samsun, Ordu ve Sinop’ta 55 eser restore edildi

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapmış olduğu restorasyon çalışmaları ile tarihi korumaya devam ediyor. Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sunuldu. 2005 yılından bu yana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 55 eserin restorasyonu yapıldı. Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 511 yıllık tarihi olan Taşhan ve çevresindeki Medrese Camisi’nin restorasyonları bitti. Yakın zamanda insanların kullanımına açılacak bu yapılar tarihe ayna tutuyor. Terme ilçesinde 2019 yılında sel felaketinde zarar görerek kullanılmayacak duruma gelen Pazar Camisi’nin de onarım ve bakımı yapılarak tekrar ibadete açıldı.









"Kurşunlu Camisi de restore edilecek"



Hummalı bir şekilde tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalarına devam ettiklerine ifade eden Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Samsun’un merkezde Taşhan, Medrese Camisi ve etrafının restorasyonları, Vezirköprü ilçesinde bulunan Taşhan restorasyonunu bitirmiş bulunuyoruz. Sinop’un Boyabat ilçesinde Kale Camisi ve Durağan ilçesinde Yeşilyurt Camisi’nin de restorasyonlarını tamamladık. 2019 yılında bitirdiğimiz bu yerlerin yanı sıra 2020 yılında Havza’da bulunan Orta ve Karameşe Camilerinin restorasyonlarına başlayacağız. Daha sonra Bafra Çarşı Camisi ve Samsun merkezde bulunan Kurşunlu Camisi’nin onarımlarını gerçekleştireceğiz. 2005 yılında günümüze kadar Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Samsun’da 30 adet, Sinop’ta 15 adet, Ordu’da 10 adet restorasyon çalışmamız oldu ve vatandaşların kullanımına sunduk" dedi.









"Pandemi döneminde ara vermedik"



Çalışmaları yaparken azami özen gösterdiklerini söyleyen Müdür Öztürk, "Şu an en yeni olarak bitirdiğimiz Terme ilçesinde bulunan Pazar Camisi’dir. Restorasyon çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Çarşamba’da bulunan Göğceli Camisi’nin de tarihi dokusuna zarar vermeden onarım ve bakım çalışmalarına başladık. Haziran sonu itibariyle ihalelerimize başlayacağız. Bu çalışmaları yaparken Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oradaki gerek bilim kurulu gerek kurul üyeleri ile birlikte tarihi dokuya zarar vermeden bu eserleri, yapıları her hangi bir sıkıntıya uğratmadan çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken azami özen gösteriyoruz” diye konuştu.



“Şifa Hamamı’nda tarihi kalıntı bulundu”



Öztürk, “Buna örnek verecek olursak Samsun merkezde Taşhan’ın yanında bulunan Şifa Hamamı’dır. Bura ile ilgili kazı çalışmaları yapıldığında tarihi kalıntılar bulundu. Şu an oraya zarar vermeden bir cam tablo ile halkın görebileceği bir şekilde düzenleme yaparak hamamın geri kalan kısmında tadilata ve restorasyona devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öztürk, önümüzdeki dönemde de çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.