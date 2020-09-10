Samsun Hayvanat Bahçesi Nerede? Samsun Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Samsun Hayvanat Bahçesi'nde, 45 tür 200 hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların büyük bir kısmı yabani ve iri hayvanlardır.

Samsun Hayvanat Bahçesi Nerede?

2005 yılında açılan ve o tarihten beri yoğun olarak ziyaretçi kabul eden Samsun hayvanat bahçesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunmaktadır. Samsun Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmek isteyenler; Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi, Fuar Caddesi'ne gelmelidir. Terminale 5 km, havaalanına 22 km uzaklıkta bulunan hayvanat bahçesine, şehir içi araçlar ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Ulaşım için şahsi araç tercih edecek olanlar, tabelaları takip ederek yolu bulabilmektedir. Özellikle aslan, kurt ve ayı gibi yabani hayvanları görmek isteyen ziyaretçiler, hafta sonları çocukları ile birlikte ziyaret gerçekleştirmektedir. Her sene hayvanat bahçesine gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanmakta ve ilgi artmaktadır.

Samsun Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Samsun Hayvanat Bahçesi'nde vahşi hayvanların yanı sıra egzotik ve evcil hayvanlar da bulunmaktadır. Özellikle aslan ve ayı büyük ilgi görmektedir. Babun gibi egzotik hayvanlar da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Hayvanların beslenme şekilleri ırklarına göre değiştiğinden, farklı beslenme programları uygulanmaktadır.

Samsun Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Samsun Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücreti son derece makul bir ücret olmakla birlikte herkes rahatlıkla giriş yapabilmektedir. Tam giriş ücreti 2 TL, öğrenci giriş ücreti 1 TL'dir. Özellikle öğrenciler, okul gezileri ile birlikte hayvanat bahçesini gezmektedir. Diğer komşu illerden de ziyaretçiler gelmekte olup fotoğraf çekinmektedir.

Çocukların yabani hayvanları yakından görme şansı elde ettiği Samsun Hayvanat Bahçesi, uygun ücreti ile takdir toplamaktadır. Özellikle hafta sonu gezmesi için aileler Samsun Hayvanat Bahçesi'ni tercih etmektedir. Bazı hayvanlar günlük beslenirken, bazı hayvanlar 2-3 günde bir beslendiğinden ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi yasaktır.

Samsun Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Hafta içi 11:00'de açılan hayvanat bahçesi, 23:30'da kapanmaktadır. Hafta sonu 09:00-23:30 saatleri arası ziyaretçi kabul edilmektedir. Çalışma saatlerinin esnek olması, ziyaretçilerin saat sıkıntısı yaşamamasını sağlamaktadır. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler, saat sorunu yaşamadan gezebilmektedir.

Hayvanat bahçesinde bulunan bütün hayvanlar düzenli olarak kontrollerden geçmekte olup bakımlarına önem gösterilmektedir. Her yaştan ziyaretçinin uğrak yeri olan Samsun Hayvanat Bahçesi, çok sayıda bitki türünü de barındırmaktadır. Samsun Hayvanat Bahçesi'ne sürekli olarak düzenlemeler yapılmakta ve daha ilgi çekici hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Samsun Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Samsun Hayvanat Bahçesi yetkilileri ile iletişim kurmak isteyenler, 0362 231 29 68 numarasını arayabilmektedir. Özellikle hafta sonu ziyaretçiler bilgi almak için aradığından, telefonu düşürmek zor olmaktadır. Oldukça geniş bir alana kurulu olan Samsun Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler için de pek çok alan bulunmaktadır. Ziyaretçiler zamanın nasıl geçtiğini anlamamakta ve güzel bir şekilde vakit geçirmektedir.

Ücretin uygun olması ve konumun kolayca ulaşılabilir olmasından dolayı Samsun Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğramaktadır. Karadeniz'e gelen yabancı turistler de Samsun Hayvanat Bahçesi'ni görmeye gelmektedir. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenler için iyi bir tercih olan hayvanat bahçesi, kış mevsiminde daha az ilgi görürken yaz mevsiminde yoğun ilgi görmektedir.