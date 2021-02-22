Samos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Samos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Türkiye'ye yakın bir konumda olan Samos Adası, komşumuz Yunanistan'ın on iki adaları içerisinde bulunuyor. Samos, en güzel ve büyük turistik adalardan biri olarak öne çıkıyor. Sessiz harika koyları, eşsiz plajları ile büyüleyen bir atmosfere haiz ada, ülkemizde yaygın olarak "Sisam Adası" olarak biliniyor. Yunan kültürünü yakından tanımak isteyenler için ideal bir gezilecek yer olan Samos, yalnız kültürel açıdan değil sevdikleri ile beraber tatil ve eğlence amaçlı unutulmaz zamanlar geçirmek isteyenler içinde tavsiye edilen ünlü bir ada.

Samos Adası Nerede?

Rotasını Ege Denizi'ne çeviren tatilciler, gezginler ve doğa tutkunları yakınlarından, yazılı ve görsel basında karşılaştıkları Samos Adası'nın nerede olduğunu merak ederek araştırıyorlar. Bu muhteşem ada, Yunanistan'da Ege Denizi'nde Dilek Yarımadası'nın tam karşısında yer alıyor. Bir başka deyişle turizm cenneti Aydın ilimizin Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakın bir mesafede. Samos Adası ayrıca İzmir Gümüldür mevkiinden de rahatlıkla görülebilen Tavşan Adası'nın tam karşı konumunda.

Samos Adası’na Nasıl Gidilir?

Samos Adası'na Türkiye'den direkt uçak seferi mevcut değil. İstanbul Havayollarından Türk Hava Yolları ve Olympic Air; Sabiha Gökçen Havalimanından ise Pegasus Havayolları ile Atina aktarmalı olarak Samos'a uçakla ulaşılabilmektedir. İstanbul-Atina arası uçuş yaklaşık olarak 1 saat 25 dakika sürmektedir. Atina- Samos arası uçuş süresi ise 45 dakikadır. Samos Havalimanından şehir merkezine ulaşım için taksi, araç kiralama ve özel transfer aracı seçenekleri bulunuyor. Kuşadası'ndan yazın haftada üç gün Samos'a düzenlenen feribot seferleri de büyük ilgi görüyor.

Samos Adası Gezilecek Yerler

Samos Adası, Pisagor ile Aristarkus'un doğduğu yer olarak da oldukça önemli bir yer. Samos Adası'nda Antik Yunan döneminin izleri yakından görülüyor. Adada yer alan Pythagorion antik liman kenti ve Heraion tapınağı mutlaka görülmesi gereken Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kıymetli tarihi eserler arasında. Herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli Köyü, Samos Arkeoloji Müzesi ve Tsamadou ve Kokkari plajları gezilmesi tavsiye edilen başlıca yerler.

Samos Adası Konaklama Şartları

Samos Adası, adanın dört bir yanında bulunan birbirinden güzel plajları ile konaklama bakımından pek çok otel ve bölge seçeneğini ziyaretçilerine sunuyor. Eşsiz doğası ve hareketli sosyal yaşamı ile dikkatleri üzerine çeken Samos Pythgoreion, Marathokampos ile Kokkari bölgeleri turistlere değişik konaklama fırsatları sağlıyor. Adanın farklı kıyı ve koylarında özellikle mayıs-eylül aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği oteller var. Dönemsel değişikliklerle birlikte otel fiyatları genel olarak gecelik konaklama için şöyle:

- Lüks oteller: 400-800 TL

- Orta seviye oteller: 200-600 TL

- Ucuz oteller: 100-250 TL

Samos Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Samos Adası'nın ilk yerleşim tarihi tam olarak belirlenememiş olsa da ada tarihinin günümüzden 3 bin yıl öncesine kadar uzandığı bilinmektedir. Jeolojik hareket neticesinde Anadolu Yarımadası'ndan koparak ada halini aldığı biliniyor. Yunan mitolojisinde Samos, Tanrıça Hera'nın doğduğu yer olarak geçiyor. İyonlular tarafından kurulan koloni döneminde Karya, Lelegler ile Finikilikleri sömürgeleştirdiği görülen Samos, en görkemli dönemini ise M.Ö 6.Yüzyılda yaşamıştır.

Samos Adası, tarih boyunca Persler, Atinalılar, Makedonyalılar, Ptolemiler ve Romalıların egemenliği altına girmiştir. Bizanslılar, Cenevizliler ve Venedikler tarafından da idare edilmiştir. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethi ile Türklerin kontrolüne giren ada, 1922 yılında Yunanistan'a bağlanmıştır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ada, özel bir kültür ve tarih mozaiğine haiz olup doğal güzellikleri ile de ilham vermektedir.