Samandere Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Samandere Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Samandere Şelalesi, üç adet şelaleyle birleşerek “cadı kazanı” adı verilen bir çukura dökülüyor. Suyun yüksek debisinden dolayı, şelalenin etrafında basamaklı kayalar oluşmuş. Şelale bu kayalardan dökülerek, diğer şelalelerle birlikte Efteni Gölüne dökülüyor.

Samandere Şelalesi Nedir?

Düzce Ovasını çevreleyen dağlardan doğan kaynak suları, kendilerine bir yol belirleyerek yamaçlardan aşağı akıyorlar. Bunlardan biri de Samandere Köyü yakınlarında derin bir vadide akan ve adını bulunduğu köyden alan Samandere Şelalesidir.

Samandere Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Samandere Şelalesi, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Düzce ilindedir. Düzce’nin merkez ilçesine bağlı Samandere Köyü sınırları içindedir.

Samandere Şelalesine Nasıl Gidilir?

Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, 26 kilometre uzaklıktadır. Düzce’nin güneyinden Beyköy-Uğur-Derdin Köy güzergahını takip ediyorsunuz. Alternatif yol olarak da Düzce Belediyesinin yanındaki itfaiye binasının sağından mezarlık yolunu takip ediyorsunuz. Bu yolu direk takip ettiğinizde şelaleye kadar ulaşabiliyorsunuz. Asfalt yol şelalenin yanına kadar gidiyor. Aracınızı park edeceğiniz park alanı da bulunuyor.

Samandere Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Düzce ovasını güneyden çevreleyen Elmacık Dağları ile doğudan çevreleyen Bolu Dağlarının zirvelerinde kar ve yağmur sularının birikmesi sonucu birçok şelale oluşuyor. Her bir şelale de kendine farklı bir yol bularak vadiden aşağı akıyorlar.

Samandere Şelalesi de Elmacık Dağının, Samandere mevkisinde doğarak, derin vadiden akıyor. Kendisiyle birlikte üç küçük şelale daha bulunuyor.

Samandere Şelalesi Özellikleri

Samandere Şelalesi, debisi en yüksek şelalelerden biridir. Öyle ki suyun düştüğü yükseklik çok fazla olmasa da akma hızı çok fazla olduğu için muhteşem bir beyaz köpük ambiyansı sunuyor. Suyun çok hızlı ve sert düşmesinden dolayı, jeologların “dev kazan” halkın da “cadı kazanı” adını verdikleri çukurlar oluşuyor.

Şelale çavlan, çağlayan ve dev kazanı gibi ilginç jeomorfolojik özelliklere sahiptir. Ayrıca suyun aşındırıcı özelliğinden dolayı, şelalenin etrafındaki kayalıklar aşınmış ve kanyon oluşmuştur. Şelalenin döküldüğü yerde bir de doğal mağara oluşmuştur. Bu mağara ile bir ara kaybolan sular biraz ilerden tekrar ortaya çıkarak akışını sürdürüyor.

Şelalenin döküldüğü alan ormanlıktır. Bu alan nilüfer, süsen, düğün çiçeği, kamış, nane, su mercimeği, söğüt, dişbudak, kızılağaç ve çınar gibi bitki örtüsü ile kaplıdır.

Şelalenin etrafında ve ormanlık alanda yürüyüş yolları yapılmış. Ziyaretçiler, şelalenin yanına kadar yürüyüş yoluyla gelip, muhteşem manzarayı yakından izleyebiliyorlar. Ya da dar kanyon üzerindeki köprüden altlarından çağıldayarak akan suyu takip edebiliyorlar.

Samandere Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Samandere Şelalesi, 1988 yılında Çevre ve Orman Bakanlığınca Tabiat Anıtı olarak tescil edilmiştir. Yani şelale ve bulunduğu alan tabiat parkıdır. Samandere Şelalesi, diğer üç şelale, anıt ağaçlar ve cadı kazanı tescil alanı içindedir. Alan koruma altına alınmıştır.

Samandere Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Tabiat parkına girişler ücretlidir. Yaya girişleri 5, araçla girişler 13 Türk Lirasıdır. Geceyi park alanında geçirmek isterseniz kişi başı çadırda konaklama 25, karavanda konaklama 39 Türk Lirasıdır. Kahvaltı yapmak isterseniz, kahvaltı ücreti 30 Türk Lirasıdır.

Samandere Şelalesi Ziyaret Saatleri

Samandere şelalesi haftanın her günü ziyarete açıktır. Sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.

Samandere Şelalesinin Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Samandere Şelalesinin herhangi bir efsanesi ya da hikâyesi bulunmuyor.