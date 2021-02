Salda Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Salda Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Salda Kayak Merkezi şehir merkezine yaklaşık olarak 70 kilometre uzaklıkta bulunan bir kayak merkezidir. Aralık ayından itibaren bu kayak merkezi ziyaretçi kabul etmektedir. Aileniz ile birlikte gelerek eğlenebileceğiniz en güzel kayak merkezlerinden birisidir.



Salda Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Salda Kayak Merkezi en sıcak yerlerinden bir tanesidir. Bulunduğu konumdan dolayı Salda Kayak Merkezi'nin fazla yağış alması beklenmez. Fakat Salda Kayak Merkezi yüksek bir bölgede bulunduğundan dolayı sürekli olarak kar yağışı alan bir yerdedir. Bundan dolayı günü birlik turlar bu bölgeye oldukça fazla yapılmaktadır. Salda Kayak Merkezi'nde her türlü kayak imkanları bulunmaktadır. Gönül rahatlığı ile Salda Kayak Merkezi'ne gelerek burada ki hem göl manzarasını seyredebilir hem de istediğiniz kadar eğlenebilirsiniz. Ayrıca Salda kayak merkezinde kayak öğrenmek isteyenler için ayrıca bir pist de bulunmaktadır.



Kış aylarında yoğun ilgi gösterilen bir yerlerden olan Salda Kayak Merkezi'nde pek çok imkan da bulunmaktadır. Özellikle teleferik imkanları bu bölgede bir hayli fazladır. Salda Kayak Merkezi diğer kayak merkezlerine göre daha da ucuz bir yerdir. Kış sporları yapmak isteyenler de Salda Kayak Merkezi'ne gidebilirsiniz. Bu bölgede kazaların engellenmesi amacı ile yol çalışmaları yapılmaktadır. Yollar sürekli olarak düzenli bir şekilde yenilenmektedir. Salda Kayak Merkezi tam olarak 2079 metre yükseklikte bulunmaktadır. Burada her türlü kafeterya hizmeti bulunmaktadır. Özellikle Salda Kayak Merkezi'ne Ocak ve Şubat aylarında ziyaret etmeniz de önerilmektedir.



Teleski aracılığı ile bu kayak merkezinin en tepesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Her teleski 2 kişiden oluşmaktadır. Tam olarak bu teleskilerin uzunluğu da 860 metredir. Bu kayak merkezinde toplam 3 tane kayak pisti vardır. Kayak pistlerinden en uzun pist 1600 metre iken en küçük pist ise tam 500 metredir. Yeni kayak öğrenmeye başlayanlar için 500 metre uzunluktaki pist tavsiye edilmektedir.



Salda Kayak Merkezi Nerede?



Salda Kayak Merkezi Burdur'da bulunmaktadır. Burdur'un Yeşilova ilçesinde ki Tınaztepe'de bulunan bir kayak merkezidir. Burdur'a toplam 70 kilometre uzaklıkta bulunurken, Yeşilova'ya ise 12 kilometre uzaklıkta yer alır.



Salda Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Salda Kayak Merkezi'ne ulaşmak için Burdur'un şehir merkezine gelerek Yeşilova ilçesine giden toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. Toplu taşıma araçları ile Burdur Yeşilova ilçesine geldikten sonra bu noktadan itibaren Tınaztepe'ye giden pek çok minibüsler yer almaktadır. Bu minibüsler aracılığı ile Salda Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bölgeye geldikten sonra teleskiler aracılığı ile Salda Kayak Merkezi'nin en üst noktasına ulaşım sağlayabilirsiniz.



Özel araçlar ile de gelmek isteyen kişiler Burdur istikametine giden yolda Yeşilova'ya giden tabelaları takip edin. Ardından Yeşilova ilçesine geldikten sonra kayak merkezine çıkmak için araçlarınızı burada park edin. Teleski aracılığı ile en tepeye çıkabilirsiniz.



Salda Kayak Merkezi Ücreti



Salda Kayak Merkezi'ne giriş ücreti 30 TL'dir.



Salda Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Ortalama olarak otel ve konaklama fiyatları 400 TL'dir.