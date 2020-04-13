MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSalda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
GeriSeyahat Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
Seyahat
AA | Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti. Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı. Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu. Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle