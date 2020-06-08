MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSalda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz
GeriSeyahat Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Ülkemizin en kıymetli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz, düzenli ve örnek gösterilen huzurlu bir ortama kavuştu” dedi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü çevresinde yürütülen sezona hazırlık çalışmalarını ve ziyarete açılmasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Vali Şıldak, Salda Gölü’nde geçen yıl Valilik koordinasyonunda yürütülen özenli çalışmalarla gelen ziyaretçilere günübirlik temel hizmetlerin çok nezih bir ortamda sunulduğunu; çevre temizliği, doğal yapının korunması ve imar kirliliğine yol açan pek çok unsurun alan üzerinden kaldırılmasından sonra bu yaz sezonunda da aynı şekilde Yeşilova Kaymakamlığı tarafından göl çevresindeki hizmetlerin verileceğini belirtti.

Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz



Vali Hasan Şıldak, Salda Gölü’nün çevresiyle bir bütün olarak en hassas şekilde tüm zararlı etkilerinden korunduğunu, imar ve çevre değerlerine aykırı oluşumlardan temizlendiğini, turizm faaliyetlerinin ise koruma- kullanma dengesi içinde korumacı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının büyük önem verdiği ve her türlü tedbiri alarak gerekli destekleri sağladığını vurgulayan Vali Şıldak, "Ülkemizin en kıymetli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz, düzenli ve örnek gösterilen huzurlu bir ortama kavuştu.

Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz



Burada sunulan hizmetlerin, hiçbir çevre kirliliğine yol açmaması, doğal yapının korunması ve gelen ziyaretçilerin asgari ölçüde temel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük özen gösteriyoruz. Hiçbir şekilde konaklama mümkün değil. Mart ayında aldığımız Mahalli Çevre Kurulu kararı ile uyguladığımız koruma düzeyini daha da yükselttik. Göl kıyısına yiyecek ve içecekle girilmesine, piknik yapılmasına, şezlong kullanımına ve duşlarda sabun, şampuan kullanılmasına izin vermiyoruz. Ayrıca Göl çevresinde koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli önlemleri aldık” dedi.

Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle