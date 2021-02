Saklıkent Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Antalya Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kış mevsiminde genel şekilde kayak turizmi sezonu açılır. Kayak yapmak adına birbirinden güzel illerin bulunduğunu belirtmek de önemli olacaktır. Bununla beraber Antalya Kayak Merkezi, aşırı şekilde ilgi gören merkezlerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Yazın ayrı şekilde ilgi gören Antalya, kış mevsiminde de ayrı bir ilgi görmektedir. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi, her sene birçok yerli- yabancı ziyaretçileri ağırlamaktadır.



Saklıkent Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Antalya'da yer alan Saklıkent Kayak Merkezi; genel şekilde 2550 metre yüksekliğe sahip olmasıyla bilinmektedir. Bununla beraber Antalya Saklıkent Kayak Merkezinde bulunan kayak alanları 200- 400 metre arasındaki yüksekliğe sahiptir. Alan; saatte 240 ile 340 kişi kapasiteyle hizmet veren pistlere sahip bir mekandır. Bu kayak merkezinde yer alan zorluk derecesi genellikle kolay ve orta şeklindedir.



Saklıkent Kayak Merkezi Nerede?



Saklıkent Kayak Merkezi; Antalya şehrinin batısında yer almaktadır. Beydağları üstünde kurulmuş olan bu kayak merkezi, şehir merkezine 45 km uzaklıkta bulunmaktadır. Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya Havalimanına yaklaşık olarak 65 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Eşsiz manzarasıyla büyüleyen kayak merkezinin etrafında çok sayıda sosyal aktivite alanları bulunmaktadır. Antalya'da yazın sahillerin dolmasının yanı sıra kış mevsiminde de kayak merkezi hem yabanı hem de yerli ziyaretçilere hizmet vermektedir. Saklıkent Kayak Merkezi; yüksek donanım ve kapasitesiyle beraber oldukça ilgi görmekte olan bir kayak merkezidir.



Saklıkent Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Antalya Kayak Merkezi'ne gitmek isteyen bireyler; Uncalı güzergahını kullanarak kayak merkezine ulaşabilirler. Bunun yanı sıra Tubitak gözlem merkezi ve Saklıkent tabelaları doğru ve dikkatli şekilde takip edilerek, Antalya Kayak Merkezine ulaşım sağlanır. Bunun yanı sıra toplu taşıma araçları, Antalya'nın il merkezinden kalkarak, kayak merkezine ulaşım sağlamaktadır. Antalya Saklıkent Kayak Merkezine ücretsiz ulaşım sağlayan servislerin de bulunduğu belirtilebilir.



Antalya Kayak Merkezi Ücreti



Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'ne girmek adına belirli bir ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bunun dışında kayak takımlarının kiralanması ve belirli araçların kullanılması adına da belli ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Ücretler; tek çıkışlı 10 Lira, hafta içi beş çıkış 30 Lira, hafta sonunda beş çıkışlı 40 Lira, hafta içi on çıkışlı 40 Lira, hafta sonu on çıkışlı 50 Lira, günlük pass ise hafta içi 50, hafta sonu 60 Lira şeklinde bilinmektedir. Aynı şekilde bireye özel aylık pass yıllık 400 Lira, aylık ise 250 Liradır.



Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'ne giriş için yaya fiyatları; öğrenciler adına 10 Lira, yetişkin bireyler adına 15 Lira, 7-12 yaş arası 5 Lira şeklinde belirlenmiştir. Aynı şekilde Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde snowboard ayak bağlaması günlük şekilde kiralaması 75 Lira, kayak ayakkabı baton günlük olarak kiralaması 75 Lira, ayakkabı günlük kiralama ücreti 45 Lira, elbise günlük kiralama ücreti 30 Lira ve kızakların kiralanması da saati 15 Lira şeklinde belirlenmiştir. Antalya Kayak Merkezi'ne gitmek isteyen kişilerin, bu ücretleri bilmesi oldukça önemlidir.



Saklıkent Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde; uzun zamanlı tatil olanaklarının yanı sıra günübirlik turlar da düzenlenmektedir. Bununla beraber Antalya Saklıkent Kayak Merkezi bünyesinde 477 tane müstakil ev bulunmaktadır.



Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nin çevresinde birçok sayıda otel ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu kayak merkezine gelen bireyler, etraftaki otelleri kullanabilirler. Burada yer alan moteller, 200 kişilik kapasiteye sahiptir. Konaklama tesislerinin fiyatları; oda sayısına, kişi sayısına, konumuna ve sezona göre değişmektedir. Uygun fiyatlı pek çok konaklama tesisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra erken rezervasyon yapmak, fiyatların daha uygun hale gelmesine imkan tanıyacaktır.