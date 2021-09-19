Saklı cennette gözle görülür mutluluk

Derler ki Dalaman Çayı’nın üzerinde taşınan tomruklar denize kaçmasın diye çayın deniz bağlantısı kapatılırmış. Bu işleme ‘germe’ denirmiş. Dalaman Çayı’nın kollarından ‘Sarısu’ da bölgenin deresi. İşte ‘Sarı’ ile ‘Germe’ birleşerek beldenin ismini oluşturmuş. Sarıgerme... Dalaman Çayı’nın yanı başında adeta saklı bir cennet Sarıgerme. Muğla’nın Ortaca ilçesine 18 kilometre, Dalaman ilçesine 12 kilometre, Dalaman Havaalanı’naysa yaklaşık 16 kilometre mesafede. Bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olan Pisilis’in kalıntıları Sarıgerme sahilinin bir adım ötesinde, 49 yıllığına kiralanmış çok yıldızlı bir otelin arazisi içinde. Antik kent kalıntılarına otelin bahçesinde de rastlayabiliyorsunuz.



Betondan korunmuş



Ülkemizin en güzel sahillerinden biri olmasına karışın Sarıgerme’nin deniz tatili denilince akla ilk gelen yerlerden biri olmayışı onu betondan da doğasının bozulmasından da korumuş. 7 kilometrelik sahil bandına sahip Sarıgerme’nin en ünlü plajı SARÇED... 2007’den beri aralıksız her yıl Mavi Bayrak ödülüne layık görülen bir plaj. Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği tarafından işletmesi yapılan plaj, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde. Kumsalın, içinde kümes hayvanlarının da olduğu çam ağaçlarıyla kaplı alanı da görülmeye değer.



Denizi çocuklara uygun



Denizi sığ olması nedeniyle çocuklar için kocaman bir oyun havuzu niteliğinde. Dalgalarla yarışan çocukların eğlencesi adeta plaj. Yeşilliklerin arasındaki ahşap piknik masalarında günün yorgunluğunu atmak, demleme çay eşliğinde denizi, sörf ya da parasailing yapanları seyretmek, ağaçlar arasındaki kümes hayvanlarını çocuklarla buluşturmak plajın eğlencelerinden... Hoşça vakit geçirmek ve alışveriş yapmak için gidilen Osmaniye Köyü içindeki cadde akşamları da oldukça hareketli. Işıl ışıl caddede kuyumcular, barlar, restoranlar, hediyelik eşya satan mağazalar bu hareketliliğin cazibe noktaları. Akşamları sadece yaya trafiğine açık olan caddede telaşsız, sakin dolaşma fırsatı, büyük şehirlerin yoğunluğundan kaçanlar ya da kalabalık alışveriş merkezlerinden bıkmış olanlar için bir başka tercih sebebi. Sarıgerme, tatil ve turizm beldelerine yakınlığı nedeniyle de iyi bir lokasyon.



Hemen yanı başında Pisilis, Telmessos ve Kaunos antik kentleri var. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı başta olmak üzere, Sarsala, Aşı Koyu gibi onlarca koy ve plaja kolayca ulaşılabilecek mesafede. Sarıgerme’de yapılabilecek turizm aktiviteleri bir hayli fazla. Özellikle su sporlarının birçoğuna uygun oluşu, dikkati çeken bir diğer zenginliği diyebiliriz. SARÇED Plajı karşısındaki Baba Adası, ilk dalış deneyimini yaşamak isteyenler için oldukça uygun. Dalaman Çayı Akköprü mevkisinde raftingin yanı sıra masmavi denizde paraşüt, su kayağı, banana, sörf, yelken, jet ski, kano, yapılabilecek su sporlarından bazıları...



Baba Adası, ilk dalış deneyimini yaşamak isteyenler için oldukça uygun



Seçenek çok; oteller doğaya saygılı



Sarıgerme, çok yıldızlı oteller bakımından oldukça şanslı. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&SPA çok geniş arazisi, tamamı havuzla çevrili, kendilerine ait özel iskele ve bahçesi olan ‘göl evleri’; ayrıca doğaya saygılı turizm yapmaları nedeniyle yıldızlı oteller iöne çıkıyor. Yıldızlı otellerin dışında daha ekonomik bir tatil yapmak isteyenler için de butik ve apart hizmet veren konaklama tesisleri bir hayli fazla. Yöreye özgü yerel bir mutfak kültürü yok. Yemek yemek, alışveriş yapmak ve özellikle akşamları günün yorgunluğunu atmak üzere eğlenilebilecek yerler, oteller bölgesine beş dakikalık mesafede. Bunun dışında yaklaşık yarım saatlik mesafedeki Göcek, Fethiye, Dalyan gibi merkezlerin eğlenceli akşamlarına yelken açmak da mümkün.