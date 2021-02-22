Sakız Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sakız Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sakız Adası; Yunanistan'da bulunan ve Çeşme'nin karşısında yer alan bir adadır. Feribot ile ulaşımı yaklaşık 45 dakikadır. Sakız Adası; gezip görülmeye değer bir yer olarak belirtilebilir. Taş evleri, Orta Çağ Köyü gibi yerler, sıklıkla görülmesi yerler arasındadır.

Sakız Adası Nerede?

Sakız Adası; Türkiye kıyılarına pek uzak olmayan ve Ege Denizi'nde bulunan bir Yunan Adası olarak belirtilebilir. Bunun dışında Karaburun yarımadası ile karşı karşıya kalan bir adadır. Sakız Adası iklimi çok sert değildir.

Sakız Adasına Nasıl Gidilir?

Sakız Adasına; Çeşme'den Ege Birlik ve Ertük Lines firmalarına ait olan feribotlar ile 45 dakika gibi sürede ulaşılmaktadır. Feribotun bilet ücreti şeklinde 2 Euro olarak belirlenmiştir. Dönüş biletinin de aynı fiyatlı olduğu belirtilmektedir. Bilet ücreti ödendikten hemen sonra dönüş vakti, Sakız Adasındayken de belirlenebilir.

Bilet ücretleri; 0-4 yaş arası ücretsiz olup, 4-12 yaş adına yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Sakız Adası'na feribotlarla beraber özel araçlarla geçiş yapılmaktadır. Özel araç için 55 Euro, gidiş- dönüş adına 80 Euro ödenmesi gerekmektedir. Sakız Adası'nda araba kiralanması günlük şekilde 50 Euro civarındadır. Sakız Adası'na uzun zamanlı tatiller adına arabalı, kısa zamanlı tatiller adına arabasız geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Sakız Adası Gezilecek Yerler

Sakız Adası içerisinde pek çok 66 köy bulunur. Sakız Adası'nda kale gibi surlar ile çevrili olan, labirent benzeri sokakları ile benzersiz köyleri bulunmaktadır. Sakız Adası'nda gezilecek yerlerin içerisinde en önemli ortamlar; adanın seramik merkezi olan Armolia, labirent türü sokaklarıyla Mesta, kale görüntüleriyle Olypmi, Anavatos ve Pirgi gezilecek olan yerler arasında bulunmaktadır. Adanın batı kıyılarında kalmış olan ve Cenevizliler zamanında kalmış olan Vessa, Avgonima ve Lithi görülmesi gereken yerlerin içerisindedir. Chios, Kambos, Nea Moni Manastarı, Anavatanos, Volissos, Lagdaka, Sakız Adası plajları, Sakız Adasından ayrılmadan önce görülmesi gereken yerler içerisinde bulunmaktadır.

Sakız Adası Konaklama

Sakız Adası; turizm adaları içerisinde yer aldığından konaklama açısından da çok çeşitli türlere sahiptir. Bununla beraber her cebe uygun konaklama çeşitleri bulunmaktadır. Sakız Adası'na yakın olan bazı konaklama alternatifleri;

- 4 yıldızlı Erytha Hotel ve Resort, deniz tatilini planlayan kişiler için uygun oteller arasındadır.

- 4 yıldızlı Chios Chandris, adanın merkezinde ve oldukça kaliteli bir oteldir.

- Sakız Adası Limanı'na oldukça yakın olan Agora Residence de uygun oteller içerisindedir.

Sakız Adası Tarihi

Sakız Adası; Osmanlı Döneminde, Osmanlı'nın egemenliğine girmiş olduğu 1566 senesinden, Yunanistan'ın eline geçmiş olduğu 1913 senesine kadar 347 sene boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet açısından başlayarak Osmanlı Devletine vergi vermesinden ötürü Cenovalıların yönetiminde yer almıştır.

Sakız Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Sakız Adası; Yunanistan'ın yüzölçümünde beşinci büyük ada niteliğindedir. Sakız Adası, Ege Denizi'nin Karaburun Yarımadası'nın karşı tarafında yer alan, Türkiye sahillerine 6 kilometre uzaklıkta olup, Çeşme üzerinden gemi veya feribot yolculuğu sayesinde 45 dakika içinde ulaşılabilir. Sakız Adası'nın nüfusu yaklaşık olarak 55 bin kişidir.

Sakız Adası'nda çok yoğun bir şekilde damla sakızı ağaçları bulunmaktadır. Sakız Adası adı ise buradan gelir. Sakız Adası'nın bir başka adı da Hora olarak tanımlanmıştır. Yunan Mitolojisinin efsanevi olan Girit Kanalı Olinopionos'un kızı Chini'nun bir başka isim kaynağı şeklinde söylenmektedir. Sakız Adası'nın İngilizce adı Chios şeklinde bilinmektedir. Sakız Adası'nda Odesa ve İlyada Destanı'nın yazarı olan Homeros'un doğduğu rivayet edilmektedir. Sakız Adası içerisinde 66 tane köy bulunmaktadır. Tarih üzerinde köylerde korsanlardan korunmak adına kale biçiminde inşaatlar yapılmıştır. Köyler; şifa veren baharatları, küçük vadileri, Ortaçağ mimarisi ve rengarenk dar sokakları ile oldukça ünlüdür. Sakız Adası, Türkiye kıyılarına çok yakın olduğundan, sıklıkla ziyaret edilir.