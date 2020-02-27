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Sakinliğin ve huzurun adresi: Taraklı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Sakinliğin ve huzurun adresi: Taraklı

2011'de uluslararası Cittaslow Birliği’ne kabul edilen Taraklı, ülkemizin beşinci sakin beldesi. Taraklı, özellikle tahta kaşık ve tarak yapımıyla ünlenmiş. Son yıllarda kültür ve termal turizmi denilince de ilk akla gelen yerlerden birisi olmuş. Dizi ve filmlerin de vazgeçilmez adresinden…

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Taraklı, Marmara Bölgesinin Doğusunda Sakarya İli sınırları içinde güzel bir ilçe. Eski adı “Dablar” olan Taraklı’nın Hellenestik dönemde “Bytinia” adını alan bölge içinde olduğu bilinmekte. Hisartepe’de bulunan iki sarnıç, M.Ö. l. bin ile M.Ö. 2000 arasını tarihlemekte. Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce, Ertuğrul Gazi zamanında, Osman Bey’in Komutanı Samsa Çavuş Sakarya Vadisindeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı) ve Göynük taraflarına akın düzenlemiş, Hristiyan ahalinin yaşadığı bu toprakları Bizanslılardan alarak Osmanlı Beyliğinin topraklarına katmıştı.

Sakinliğin ve huzurun adresi: Taraklı


Taraklı’nın Osmanlı topraklarına katılışı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda fethin tarihi olarak 1289 ile 1293 yılları arasında ihtilaf olmakla birlikte, Taraklı’nın Osmanlı Beyliği topraklarına katılışı Beyliğin Anadolu Selçuklu Devletine yarı bağımlı olduğu yıllara rastlıyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri ilçeye özel bir hava katıyor.

Sakinliğin ve huzurun adresi: Taraklı


Doğa ile iç içe olan bu evler, seyahat severleri bu şirin yerleşim merkezine çekiyor. İstanbul'a 206, Ankara’ya 270 km mesafede olan Taraklı İlçesi ormanlık bir arazi yapısına sahip. Dar bir vadide kurulu olan ilçenin etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili. Sakin şehir olma özelliğiyle turistlerin ilgisini çeken Taraklı, hafta sonu tatilcileri için kaçırılmayacak büyüleyici güzelliği içinde barındırıyor.

Sakinliğin ve huzurun adresi: Taraklı


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