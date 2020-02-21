Sakin kentin gençleri ekstrem sporlarıyla harekete geçiyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki gençler, sıra dağlarla çevrili bölgenin potansiyelini değerlendirerek ekstrem sporları yapmaya başladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere, sahip olduğu güzellikleri ve doğal koşullarıyla sporseverlere yılın her döneminde farklı seçenekler sunuyor. Bu seçeneklerden "aksiyon sporu" ya da "macera sporu" olarak da bilinen ekstrem sporlar son dönemde damgasını vuruyor. Diğer sporlara göre daha fazla risk ve zorluk barındıran; hızın, gücün, direncin, yüksekliğin, odaklanmanın, adrenalinin ön plana çıktığı ekstrem sporları "sakin kent" Uzundere'ye "hareket" getiriyor.

İlçede buz tırmanışı, trekking, kuş gözlemi ve rafting gibi birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra son yıllarda paraşütle atlama (base jumping), yarasa adam (wingsuit) ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezi haline geldi. Bu kapsamda ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy'un ilçede belirlediği noktalardan yamaç paraşütü, wingsuit ve base jumping atlayışlarını izlemeye giden yöredeki gençler, bu spora merak saldı.









Yaşadıkları ilçeyi ilk kez kuşbakışı gördüler



Sporcularla yüksek dağlara çıkan Uzundereli gençler, ilk olarak çift kişilik (tandem) uçuşları yaparak yaşadıkları ilçeyi ilk kez kuşbakışı görme imkanı buldu. Daha sonra ilçenin ekstrem sporcusu olmaya karar veren gençlerden bazıları hem pilotluk sertifikası hem de paraşüt takımı alarak bu sporu profesyonelce yapmaya karar verdi. Uzundereli gençler, ılıman iklimiyle yılın büyük bir bölümünde atlayış yapmaya imkan veren ilçede, Koçak ve Toy'un eğitmenliğinde yamaç paraşütü yaparak ekstrem sporcusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları atlayışların yöre halkına ilham olduğunu söyledi. Bu sayede ilçede birçok sporcunun yetişmeye başladığını ifade eden Koçak, "Bilal Özdemir P3 (Orta seviye eğitim) lisansı alarak yamaç paraşütü pilotu oldu. Geçen hafta itibarıyla tandem uçuşlarına başladı ve sadece bizim kontrolümüzde ikili uçuşlar yapıyor. Kevser Yiğit iş kadını ama kendine yamaç paraşütü aldı ve Ferdi Toy'un eğitmenliğinde uçuyor." dedi.

"Sürdürülebilir olması için yerel halkın bu sporlara bulaşması lazım"



Koçak, yöredeki gençlerden Enes Taşçı ve Muhammet Tekin gibi sporcuların da bu alanda yetiştiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Eğer buranın büyümesini istiyorsak, sadece gelip atlayış yaparak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bunun sürdürülebilir olması için yerel halktan insanların bu sporlara bulaşması lazım. Çok güzel buz tırmanışları yapılıyor ama Uzundereli buz tırmanışı yapan birini görmedim. Birileri gelip tırmanış yapıyorsa buz tırmanışı var, yapmazsa yok. O yüzden bunun sürmesi için yerel halkı dahil etmek gerekiyor. Bilal'in iki yıldır uçması, Enes'in, Kevser'in gelmesi, Muhammet'in gelecek olması güzel bir şey. Biz olsak da olmasak da bunlar artık yamaç paraşütü yapacak." Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ise ilçede ileri ve başlangıç seviyesinde olan insanlar için birçok atlayış noktalarının olduğuna işaret etti.









Yöre halkını bu sporla tanıştırmak istediklerini dile getiren Toy, şöyle devam etti:

"Birçok yerden atlayışlar yapıyoruz ama bölgede içinde spora merakı olan gençleri alıp pilot yaparak sürekli kendine devam eden sistem oluşturmak istedik ve yavaş yavaş bunu başardık. İlk başta Bilal'i tanıdık ve bizimle uzun süre gezdi, sporu tanıdı ve spora başlama isteği doğdu. Başlangıç eğitimlerini alarak yavaş yavaş iyi bir seviyeye geliyor. Onu gördükten sonra Uzundere'deki diğer gençler de spora merak saldı. Kevser kendine paraşüt aldı ve onunla birlikte Enes de eğitim almaya başladı. İkisi de alçak eğitimlerini tamamlayarak alçak tepelerden ve gölün etrafından atlayışlar yaptı."

"Sürekli uçarak kendimizi geliştiriyoruz"



Uzundereli Bilal Özdemir ise daha önce çeşitli spor dallarıyla ilgilendiğini, 2016 yılında Koçak ve Toy ile tanıştığını aktardı. İki yıldır pilotaj eğitimine başladığını ifade eden Özdemir, "2018 yılının mayıs ayında Erzincan Türk Hava Kurumundan P2 belgesini, daha sonra da P3 pilotaj eğitimini aldım ve sürekli uçarak kendimizi geliştiriyoruz. Tandem uçuşlarına da başladım ve devamı gelecek. Önceleri bu dağlar bize boş bir dağ gibi görünüyordu ama şimdi bu spora başladıktan sonra daha değerli ve güzel olmaya başladı. Yamaç paraşütünün altyapısını bu dağların sağladığını öğrendik." diye konuştu.

"Paraşütümü alarak bu spora gönül verdim"



Yöredeki iş kadınlarından Kevser Yiğit, Koçak ve Toy'un uçuşlarına özenerek bu spora başladığını belirterek, "Bu sene de Cengiz ve Ferdi hocamın destekleriyle kendi paraşütümü alarak bu spora gönül verdim. İlk olarak küçük tepelerden atlayışlar yaptık. Bunun güzel yanları olduğu kadar tehlikeli kısımları da var. Bu işe doğru ekipman ve kişilerle başlamak çok önemli. Hocalarımızın burada olması bizim için bir şans." dedi. Yiğit, bu sporda cinsiyetin önemli olmadığını, karar vermenin ve yükseklik korkusu olmayan adrenalin tutkusuna sahip insanlara daha cazip geldiğini sözlerine ekledi. Yöredeki gençlerden Enes Taşcı, Uzundere'nin daha çok tanınması için bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.