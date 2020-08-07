Sakarya'daki tarihi banka binası müzeye dönüştürülüyor

Adapazarı Türk İslam Bankası, bölge esnafının nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13 bin 629 Osmanlı lirası kaynakla şahsi teşebbüs ve özel sermayeyle kurularak, faizsiz bankacılık sistemini o dönemde uyguladı. Cumhuriyetin ilanının ardından faaliyet alanını genişleten bankanın merkezi Ankara'ya taşınarak adı 31 Mart 1937'de Türk Ticaret Bankası AŞ olarak değiştirildi.

Tarihi bir tecrübe olarak karşımızda duruyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, kentin 72 milletten insanın göç ederek yaşadığı özel bir şehir olduğunu söyledi. Birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın en önemli örneklerinin kentte sergilendiğini anlatan Işıksu, bunun ilk örneğinin Adapazarı İslam Ticaret Bankası olduğunu belirtti. Işıksu, bankayı 13 kişilik heyetin kurduğunu kaydederek, "Türkiye'de şahsi teşebbüs ve özel sermayeyle kurulan ve günümüze kadar gelen ilk bankanın Adapazarı'mızda kurulması ve daha sonra yurdun her yerinde etki uyandırması, tarihi bir tecrübe olarak karşımızda durmaktadır. Bosna, Silistre, Niğbolu, Diyarbakır gibi bölgelerden gelip Adapazarı'mıza yerleşmiş olanların da içinde bulunduğu 13 müteşebbis, Adapazarı İslam Ticaret Bankasının kurulmasıyla ekonomik bir mucizeye imza atmışlardı." diye konuştu.

Şehir merkezindeki asırlık Uzun Çarşı'nın hemen yanındaki tarihi banka binasının yalnızlığının kendilerini üzdüğünü dile getiren Işıksu, Adapazarı İslam Ticaret Bankasının ilk kurulduğu tarihi binanın aslına uygun restorasyonuyla müze olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.

Bankanın şehir için değeri büyük



Kentin yerleşime başlandığı ilk yıllardan beri jeopolitik konumu itibarıyla bölge ticaretinin merkezi olduğunu anlatan Altuğ, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 18 yıldır banka binası atıl ve boş durumdaydı. Birtakım çalışmalarımız olmuştu. Banka, ruhsatını yeniden aldı ve ticari hayatına devam edecek. Bu bina da nostaljik şube olarak hayatına devam edecek. Binanın bir kısmında Adapazarı Belediyesi ticaretin geçmişiyle ilgili bir müze çalışması yapacak, diğer kısmında da banka nostaljik düşünceyle, eski kıyafetlerle faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda şehrin kültürüne de hizmet edecek. Bu durumdan dolayı çok sevinçliyiz."

1940'larda yapılmış orijinal malzemeyi burada göreceğiz

Restorasyon projesi yürütücüsü mimar Muhammed Dayal ise rölöve ve restorasyon projesini hazırlayarak koruma kurulundan onay alındığını söyledi. Projenin aslına uygun yapılması için titiz çalışma yürüteceklerini dile getiren Dayal, "1940'larda yapılmış orijinal malzemeyi burada göreceğiz." dedi.

Dayal, tarihi banka binasının dış mimarisinin güzel olduğunu dile getirerek, "Dönemin Alman ekolü kokuyor. Gerekli olanı gerektiği gibi yapmışlar. Abartı yok ama matematiğini, oranını koymuşlar. Aslını koruyacağız. Sadelik kokuyor, ölçüleri çok güzel. 1940'lı yılların yapı kültürünü en üst düzeyde yansıtan bina." diye konuştu.