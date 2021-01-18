Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı görsel şölen sunuyor

Kentin en yüksek noktaları arasında bulunan Çam Dağı'nda kestane, çam ve gürgen ağaçları beyaza büründü. Zengin bitki çeşitliliğiyle, Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan "Doğa ve Kültür Yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

İzmir'den fotoğraf çekmek için bölgeye gelen İsa Turhan, AA muhabirine, doğa fotoğrafçılığı ve drone çekimleriyle ilgilendiğini söyledi. Sonbaharda bir arkadaşının Çam Dağı'ndan yaptığı paylaşımları gördüğünü belirten Turhan, "İzmir'den atladım geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Hemen droneyi açarak manzaraya doğru uçurdum. Çok da keyif aldım." dedi.









Turhan, Çam Dağı'nın deniz seviyesine çok yakın olduğunu, kısa sürede ulaşılabildiğini dile getirerek, "Burada yaşayan insanlar çok şanslı. Denize çok yakın, bir yandan da kar manzarası var. Aynı anda 3-4 mevsimi bir arada yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Payyu da hava çekimleriyle ilgilendiği için Çam Dağı'na geldiğini anlattı.

Bölgenin doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Payyu, "Daha önce İzmir'den, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız oldu. Genelde sonbahar ve yazın burada çekim yapmışlar. Biz de bu güzel kar manzarasını drone ile görüntüleyelim dedik." şeklinde konuştu.