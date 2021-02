Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nın bulunduğu alan Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bölgedir. Milli park, adını bu muharebeden almıştır. Hala aktif bir şekilde faaliyetini sürdüren bu milli parkın açılışı, resmi gazetede yayınlanan 2015 tarihli bir karar ile gerçekleşti.



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçeleri arasında kalan 75 km'lik bir alanı oluşturuyor. Bu milli park, kendi içinde toplam 14 alandan meydana geliyor. Ankara'nın Altındağ bölgesinde bulunan Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'na ulaşım oldukça kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bu bölgeye araçla ulaşım, belirli bir mesafeye kadar sağlanabilir. Çevre illerden de büyük ilgi göre bu parka çok sayıda ulaşım seçeneğini kullanarak ulaşabilirsiniz. Fakat en kolay ulaşım şeklinin kendi aracınız olduğunu unutmamanız gerekir.



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Konaklama



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı çevresinde konaklama yapabileceğiniz her bütçeye uygun çok sayıda otel ve pansiyon seçenekleri bulunuyor. Ankara'ya yakın konumda yer alan bu park, özellikle de tarihimizin izlerini hala içinde barındırdığı için yıl içinde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihimizdeki önemi ve yeri ile diğer parklardan ayrılan bu bölgenin çevresinde konaklama alanları yer alıyor.



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Kamp Alanları



Tarihe ilgi duyan kişilerin sıkça gitmeyi tercih ettiği Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda ve yakınlarında kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölgenin tarihi ve etkileyici hikayesi ile ülkemizin kuruluşunda önemli bir yer tutan bu parkta keyifli vakit geçirebilirsiniz.



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Giriş Ücreti



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın giriş ücreti bulunmuyor. Bu sayede ziyaretçiler istedikleri zaman parka ücretsiz giriş yaparak tarihimize dair izleri yakından görebilir. Tarihimiz açısından önemli bir yeri olan bu parkta ailece zaman geçirerek duygusal anlar yaşayabilirsiniz.



Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Özellikleri Hakkında



Milli parkın içinde muharebe yıllarının izlerini taşıyan hala çok sayıda mermi ve savaşta kullanılan yapılar bulunuyor. Milli Mücadele Dönemi'nin bir bölümünün yaşandığı Mangal Dağı da milli park alanı içinde yer alıyor. Dağın çevrelendiği alanlarda hala savaşın izleri, cephanelikler ve siperlikler net bir şekilde görülebiliyor. Aynı zamanda milli park alanı içinde savaş zamanında stratejik önemi büyük olan Kartaltepe de yer alıyor.



Sakarya Meydan Muharebesi'ni simgeleyen zafer anıtını ve müzesini de park içinde görebilirsiniz. Bu bölge, özellikle de ortaokul ve lise çağlarındaki öğrencilerin başta olmak üzere her Türk vatandaşının tarihini daha iyi anlayabilmesi için görmesi gereken önemli tarihi değerlerimizden birisidir. Bölgeye gitmeden önce Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bilgi toplayarak bölgeyi daha iyi anlama fırsatı bulabilirsiniz.



Hem ailecek gezebileceğiniz hem de çocuklarınıza ya da misafirlerinize tarihimizde bölgenin nasıl bir yeri olduğunu anlatabileceğiniz bu parkta üstünden çok yıllar geçmiş olmasına rağmen her adım başında savaş izlerine rastlıyorsunuz. Vatanımızı ne kadar zor şartlar altında kazandığımızı yeniden hatırlatan bu parka, eğitim amacı ile okullar aracılığı ile çocuklar ziyarete götürülüyor ve tarihimiz zorlu mücadelenin yaşandığı bölgede öğrencilere anlatılıyor.