Saitabat Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Saitabat Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Saitabat Şelalesi temiz havası, özel atmosferi ve doğal güzellikleriyle kişilerin severek gezebileceği yerlerden biridir. Kişiler bu şelaleye giderek doğa yürüyüşü yapabilirler, dere kenarında bulunan restoranlarda yemek yiyebilirler ve özel etkinliklere katılabilirler.

Saitabat Şelalesi Nerededir?

Saitabat Şelalesi Bursa ilinin içerisinde Kestel ilçesinde yer almaktadır. Bursa merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan bu şelale aynı zamanda da kişilerin Ankara’ya giderken tercih edebileceği alanlardan biridir.

Çimento fabrikası civarında yer alan bu şelaleye Derekız köyü üzerinde de gidebilirsiniz. Cumalıkızık ile arasında 15 kilometre bulunan Saitabat Şelalesi özel araçla da gidilmeye uygun bir yerdir. Toplu taşımayla gitmek isteyen kişiler D19 no’lu belediye otobüsüyle veya D20 no’lu belediye otobüs hatlarıyla gidebilirler. Cumalıkızık üzerinden şelaleye gidecek olan kişiler 20 dakika içerisinde bu alanda yer alabilirler.

Saitabat Şelalesine Nasıl Gidilir?

Bursa merkezden 12 kilometre uzaklıkta olan bu yere, kişisel araçlarınızla kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Ankara yolu üzerinden bu alana gitmek isteyen kişiler ise çimento fabrikalarının olduğu yerden direkt olarak bu alana ulaşabilirler. Cumalıkızık bölümünden bu alana gitmek isteyen kişiler D19 ve D20 numaralı otobüs hatlarıyla kolay bir şekilde bu şelaleye ulaşım sağlayabilirler. Navigasyon ile ulaşım sağlamak mümkündür bununla beraber yol tabelalarını kontrol ederek de şelaleye gidebilirsiniz.

Saitabat Şelalesi Özellikleri

Saitabat Şelalesi diğer bir isimle Güverinlik olarak da geçmektedir. Kişiler navigasyon veya toplu taşımayla bu alana rahat bir şekilde gidebilirler. Saitabat Şelalesi etrafında bulunan özel çimen alanlarıyla ve çevre düzenlemeleriyle oldukça dikkat çekmektedir. Oldukça dikkat çekici olan bu yer, aynı zamanda da sosyal tesis alanı olarak da kullanılmaktadır.

Şelale etrafında bulunan kayalar oldukça sert ve darbeden olumsuz olarak etkilenmemektedir. Kişiler bu şelaleye gittiklerinde mutlaka balık restoranlarında manzaraya karşı yemek yiyebilirler. Kiremitte pişen alabalığı oldukça meşhur olan bu yerin aynı zamanda da mesire alanları bulunmaktadır. Etrafında yer alan kır lokantalarında ise kısa bir soluklanma için durabilirsiniz. Oldukça temiz olan yapısı sayesinde kişiler buraya piknik yapmaya gidebilirler.

Hiç durmayan şelale sesi karşısında dinlenmek isteyen kişiler, doğa fotoğrafları çekmek içinde bu alanları tercih edebilirler. Huzurlu bir yapıya sahip olan bu alan tek başına vakit geçirmek isteyen kişilerin de tercih edebileceği yerlerden biridir. Şehirlere göre soyutlanmış bir alana sahip olan bu bölge etrafında Akçay isminde bu akarsu bulunmaktadır. Şelale etrafında dağ sporları, doğa yürüyüşleri ve tırmanışları oldukça rahat bir şekilde yapılabilir. Bu şelaleye ziyarete gelen kişiler Saitabat Köyü kahvaltısını da sıklıkla tercih etmektedir.

Saitabat Şelalesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Saitabat Şelalesine kişiler 5 Türk Lirasıyla giriş yapabilirler bununla beraber bu alana herhangi bir saatte gidebilirsiniz. Araçla beraber şelaleye gitmek isteyen kişiler, erken saatte bu alan giderek otoparkı kullanabilirler. Mangal yapmaya oldukça müsait olan bu alan etrafında mangal yapma yerleri de bulunmaktadır.

Kişiler şelale etrafında bulunan restoranlara giderek de manzara karşısında yemek yiyebilirler. Dolmuşla gitmek isteyen kişiler ise belirli saatler arasında bu alana gidebilirler. Dolmuş durakları şelale de ise restoranların yan tarafında yer almaktadır. Saitabat Şelalesi ortalama Suuçtu Şelalesine 5 kilometre uzaklıktadır. Kişiler Saitabat Şelalesine giderken bu alanı da ziyaret edebilirler.