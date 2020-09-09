Sait Faik Abasıyanık Müzesi Nerede? Sait Faik Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Darüşşafaka Cemiyetinin 1964 yılında sorumluluğunu üstlendiği müze, her yıl binlerce edebiyatsever tarafından ziyaret ediliyor. Yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği müzede Saik Faik Abasıyanık'ın kitaplarının ilk baskıları ve kişisel eşyaları yer almaktadır.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Nerede?

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Burgazada'nın Gezinti Yolu Caddesinde bulunuyor. Müze merkezi bir konumda olduğu için ulaşım da son derece kolay. Müzeyi ziyaret etmek isteyen kişiler, şehir hatları vapuru ve Mavi Marmara hatlarını kullanabilir Bostancı ve Kabataş'tan kalkan vapurlar da müzenin yakınından geçer. Kadıköy Burgazada'ya en yakın ilçedir. Bu nedenle ulaşım bu noktadan daha kolay ve hızlıdır.

Vapurdan inen yolculuklar sadece dört beş dakika yürüyerek müzeye ulaşabilir.

Sait Faik Müzesinde Sergilenen Eserler

8 bölümden oluşan müze, aynı zamanda Sait Faik Abasıyanık'ın yaşadığı ev olduğu için, oda oda gezilmektedir. İlk üç bölüm yazarın yemek, misafir ve yatak odasından oluşmaktadır. ''Sait Faik Abasıyanık'ın Yaşamöyküsü I - II'' ise müzenin 4. ve 5. bölümlerini oluşturuyor. Bu bölümlerde yazara ait mektuplar, müsvedde kağıtları ve kişisel eşyaları sergileniyor. Odada bulunan bilgi panoları kronolojik sırayla hazırlanmıştır. Yazarın hayatına dair önemli bilgiler bu panolar vasıtasıyla ziyaretçilere sunuluyor. Başka bir panoda ise bu zamana kadar Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanını kazanmış yazarlar ve eserlerinin ismi yazmaktadır.

Müzeyi ziyaret edenler yazarın çalışma masasını, zarf açacağını, okul defterini, gözlük kabını ve notlarını görebilir. Semaver, Lüzumsuz Adam ve Son Kuşlar gibi önemli eserlere ait notlar, okurlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu öykülerin hangi aşamalardan geçtiğini merak eden okurlar, müzeyi ziyaret ederek hem tarih hem de edebiyat yolculuğuna çıkıyorlar. Yaşam öyküsü bölümünde yazarın nüfuz cüzdanı ve lise fotokopisi de yer almaktadır.

Sait Faik Abasıyanık Müzesinin çatı katı eşsiz bir manzaraya sahiptir. Yazar da öykülerinin ve romanlarının bir kısmını bu çatı katında kaleme almıştır. 8. bölümde yer alan Mektup Odası, müzenin ilgi gören bölümlerinden bir diğeri. Bu bölümde okurlar, Sait Faik Abasıyanık'a hitaben mektup yazabilir, yazara, yazarın yaşadığı evden seslenme mutluluğunu yaşayabilir.

Son olarak müzede fotoğraf albümü bulunuyor. Albümde yazarın çocukluk ve ilk gençlik fotoğraflarını görmek de mümkün.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Tarihçesi

Yazarın yaşadığı ev 22 Ağustos 1959 tarihinde müzeye dönüştürüldü. Müze, çeşitli nedenlerden ötürü kapalı kaldı. 2009 yılında restore edilmeye başlayan Sait Faik Abasıyanık Müzesi 2013 yılında kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Zaman içerisinde yazara ait yeni belgeler ve fotoğraflar bulundukça müzeye eklenmiştir. Günümüzde en çok ziyaret edilen 10 müze evden biridir.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Giriş Ücreti

Sait Faik Abasıyanık'ın vasiyeti üzerine müze, ücretsiz hizmet vermektedir. Yılın her zamanı, giriş ücreti ödemeden gezilebilir.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Ziyaret Saatleri

Öğrenciler ve edebiyatseverler tarafından ziyaret edilen müze, pazartesi ve salı günleri kapalıdır. Haftanın geri kalan günlerinde, müze saat 10.00 ve 19.00 arasında gezilebilir. Hafta sonları yoğunluk olduğu için erken saatlerde gidilmesi öneriliyor. Sait Faik Abasıyanık Müzesi, diğer müzeler gibi resmi tatillerde ve bayramlar kapalıdır.