Saint Pierre Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Saint Pierre Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Saint Pierre Kilisesi ülkemiz için oldukça önemli bir kilise olmaktadır. Aslen doğal bir mağara olup ekmemeler sayesinde kiliseye dönüştürülmüştür.

Saint Pierre Kilisesi Hakkında Bilgi

Doğal ve güzel bir mağara olup eklemeler ile kiliseye dönüştürülmüş olan bu Saint Pierre kilisesi, kayalardan oyulmuş yaklaşık olarak 13 metre derinliğine, 9,5 metre genişliğine ve de 7 metre yüksekliğine sahip olan bir mağaradan oluşmaktadır. İlk olarak dini toplantılar bu kilisede yapılmıştır. Bu nedenle St. Pierre Kilisesi Hristiyanlığın hemen hemen ilk kilisesi olarak bilinmektedir. Yani tüm Hristiyanların dinlerini yaymak için kullanmış oldukları ilk mekan bu kilisedir. Ayrıca Dünyada ilk olan mağara kilise olarak bilinmektedir.

Saint Pierre Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Hatay ilinin Antakya ilçesinin Reyhanlı yolu üstünde küçük dalyan mahallesinde ve Habib-i Neccar Dağı yakınında bulunmaktadır. Antakya merkezine yaklaşık olarak 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu kiliseye ulaşmak için şahsi araç ile Antakya şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’ndan gelirken Atatürk Caddesi yönüne ortalama 1,1 km ilerleyip sonrasında Yavuz Sultan Selim Caddesi yönüne doğru sağa dönerek ve 1 km daha yol gidip Antakya Reyhanlı yoluna girilmektedir. Burada yaklaşık olarak 500 metre ile 600 metre ilerleyip Senpiyer Caddesi yönünde sağa dönülür ve cadde üzerinde ortalama 400 metre ile 500 metre ilerlenerek kiliseye ulaşılmış olunur. Eğer kişisel araç ile gelinmeyecek ise Antakya kent merkezinden Belediye Halk Otobüsleri ile de ulaşım sağlamak mümkündür.

Saint Pierre Kilisesi Tarihi

Saint Pierre Kilisesindeki mağaranın tabanı tahrip olmuş şekilde M.S. 4 ve M.S. 5. yüzyıllara ait olduğu bilinen mozaik kalıntısı yer almaktadır. Ayrıca bir niş içerisinde mermer şeklinde küçük bir St. Pierre’nin heykeli ve kutsal sayılan suyu, saldırı sırasında cemaatin gizli bir şekilde kaçması için tünel yer almaktadır. 1983 yıllarında Papa VI. Paul tarafından Hıristiyan olan kişiler için Hac yeri olarak bu kilise ilan edilmiştir. Bu nedenle hemen hemen her yıl 29 Haziran günü Katolik Kilisesi tarafından da burada bir ayin düzenlenmektedir.

Ayrıca St. Pierre Kilisesi tarihte pek çok kez restore edildiği bir takım araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Araştırmaların sonucuna göre M.S. 39-41 yıllarının arasında Aziz Petrus, bu kiliseye gelerek Hristiyanlığı herkese yaymıştır. Bu değerli kilise 11. yüzyılda Bizanslılar aracılığı ile restore edilmiş ve 1860 yıllarında İtalyan Kapuçin rahipleri tekrar restore edilmesini sağlamışlardır. Böylece kilise günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başarmıştır. Ülkemizde 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin de başlatmış olduğu bir çalışma ile kilise yeniden restore edilmiştir.

Saint Pierre Kilisesi Hikayesi

Kilisenin net olarak inşa tarihi bilinmemekte olup İsa’nın 12 havarisinden biri olarak bilinen Aziz Petrus’un ilk kez vaaz verdiği kilise olduğuna inanılmaktadır. Mağarada cemaatin ilk kez burada Hıristiyan adını da aldığına inanılmakta olup bu yüzden St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın tarihte ilk kilisesi olduğu bilinmektedir. Kilise, Aziz Petrus’un ilk kez Papa olarak kabul edilmesi ile Katolik inancının da dünyaya yayılmasında temel bir merkez konumunu almaktadır.

Saint Pierre Kilisesi Ziyaret Saatleri

Yaz dönemi yani 1 Nisan ile 1 Ekim ayları arası: 08:30- 18:30

Kış dönemi yani 2 Ekim ile 14 Nisan ayları arası: 08:30- 16:30

Haftanın her günü ziyarete açıktır.