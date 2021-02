Sahn-ı Seman Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sahn-ı Seman Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sahn-ı Seman Medresesi'nin şekillenmesinde Ali Kuşçu ve Osmanlı Sultanı, Fatih Sultan Mehmet'in birlikteliği öne çıkmaktadır.

Sahn-ı Seman Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi

Sahn-ı Seman Medresesi, Osmanlı Sultanı, II. Mehmed‎'in İstanbul'u fethinin ardından kurmuş olduğu önemli eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Döneminin en üst düzeyde eğitim veren yükseköğrenim kurumu olma özelliği taşımaktadır.

Geçmişten günümüze ulaşmış durumdaki önemli yapılardan biri olan Sahn-ı Seman Medresesi'nde; Kur'an, fıkıh, hadis, kelâm, tefsir gibi İslam bilimlerinin beraberinde matematik, fizik, astronomi, kimya gibi önemli bilim dallarında da dersler verilmekteydi.

Sahn-ı Seman Medresesi, Fatih Külliyesi içerisinde yer almaktadır. Sahn-ı Seman Medresesi, külliye bütünlüğü içerisinde inşa edilmiş durumda olan bir yapıdır. Bu yapının inşası 1463 yılı ile 1470 yılı arasında devam etmiştir.

Sahn-ı Seman Medresesi Nerede?

Zamanının önemli yükseköğretim kurumlarından biri olarak faaliyet göstermiş kurumlarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış tarihi yapılardan olan Sahn-ı Semah Medresesi İstanbul ilinin Fatih ilçesindeki Fevzipaşa Caddesi, Ali Kuşçu Mahallesi'nde yer almaktadır.

Sahn-ı Seman Medresesi'ne Nasıl Gidilir?

Osmanlı döneminden günümüze miras kalmış en etkili yapılardan biri olan Sahn-ı Seman Medresesi'ne, bulunduğu merkezi konum bakımından ulaşım oldukça kolay sağlanabilir olmaktadır. Bu tarihi ziyaret etmek ve görmek için otobüs hatlarını kullanmak isteyenler ihtiyaç duydukları ulaşımı;

28, 30D, 31E, 336E, 35D, 77A hatlı otobüsler vasıtasıyla rahatlıkla sağlayabilirler. Sahn-ı Seman Medresesi'ne ulaşım için Marmaray tren hattı ve Metro kullanım imkanı da söz konusudur.

Sahn-ı Seman Medresesi Özellikleri

1463 tarihinde inşasına başlanmış olan külliye içinde bulunmakta olan yapının adı burada bulunan 8 yüksek dereceli medreseden gelmektedir. Bu külliye ise Bizans döneminden kalmış olan Havariyyun Kilisesi harabelerinin temizlendiği alan üzerine inşa edilmiş durumdadır.

Külliye içinde bulunan medreseler ise Semaniye ve Tetimme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapının orta kısmında camii bulunur ve bu camiinin sağında Akdeniz, solunda ise Karadeniz medreseleri olarak adlandırılır.

Her bir medrese, bir meydan çevresinde 19 oda ve 1 tane dershaneden meydana gelmektedir. Her bir oda da ise bir pencere, kandil yeri, ocak ve raf bulunmaktadır. Her bir medrese içinde yer alan dershanenin arkasında geniş avlu yer alır. Bu avlularda ise 4 adet tuvalet ve gusülhane bulunmaktadır.

Medresenin sahip olduğu 19 odasından 2 tanesi muridlere ayrılmış olup 2 tanesi ise hizmetlilere diğer odalar ise öğrencilere ayrılmış durumdadır. Medresenin toplam olarak 152 adet oda mevcudiyeti bulunmakta olup bu odalardan yalnızca 120 adedi öğrencilere ayrılmıştır.

Medrese varlık göstermekte olduğu süreçler boyunca yaşanan depremler sebebiyle zarar görmüş olup restore edilmiş ve günümüze ulaşmış olan önemli tarihi yapılar arasındaki yerini almıştır. Fakat günümüzde geçmişte sahip olduğu aynı işlevi sürdürür durumda değildir.

Sahn-ı Seman Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?

İstanbul'un büyük ölçüde tarihi öneme sahip durumda olan yapıları arasında yerini alan Sahn-ı Seman Medresesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan yüksek dereceli bir medrese olma özelliğine sahiptir.

Osmanlı Sultanlarından biri olmasının yanı sıra İstanbul'u fetheden bir padişah olan Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiş olması sebebiyle, günümüze ulaşmış olmayı başarmış durumdaki önemi son derece büyük olan Osmanlı dönemi eserleri arasında yer almaktadır.