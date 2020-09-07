Şahindere Kanyonu Nerededir? Şahindere Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Şahindere kanyonu her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Kanyon özellikle doğa severlerin uğrak mekanlarından biri haline gelmiştir.

Şahindere Kanyonu Nedir?

Şahindere Kanyonu, Kaz Dağları Milli Parkına oldukça yakın bir alanda bulunur. Burası Balıkesir'in Edremit ilçesine çok yakın bir yerdedir. Özellikle doğa turizmine ilgi duyanlar için yaz aylarında bu bölge çok fazla ilgi görmektedir. Bu kadar ilgi görmesi sebebi ile de sürekli yatırım yapılmakta ve gelişmektedir.

Şahindere kanyonunda pek çok aktivite yapmak mümkündür. Burada piknik ve doğal yürüyüşleri çok sık tercih edilmektedir. Bunun yanında kanyon içinde bulunan derelerde yüzerek serinlemekte mümkündür.

Çevre halkı ile yerli ve yabancı turistler şehir hayatının karmaşasından bir nebze olsun uzaklaşmak için kanyonu ziyaret etmeyi tercih etmektedirler.

Şahindere Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Şahindere Kanyonu Balıkesir ilinin Edremit ilçesinin Altınoluk beldesine yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta bulunan bir yerdir. Şahindere Kanyonu Kaz Dağları Milli Parkına oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır.

Şahindere Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Şahindere kanyonuna gitmek için Altınoluk beldesine merkeze geldikten sonra Bim market karşısında bulunan Yapı Kredi sokağını dümdüz takip etmeniz gerekir.

Karşınızda göreceğiniz Şahindere tabelasını takip ettiğinizde yaklaşık 2 km sonra kanyona ulaşmış olursunuz.

Şahindere Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Şahindere Kanyonu Balıkesir'e yaklaşık 115 km uzaklıkta bulunur. Bu kanyon Ege denizine oldukça yakın bir bölgede bulunur. Doğal bitki örtülerinin bulunması sebebi ile de pek çok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Kanyon içerisinde yaklaşık 800 çeşit bitki örtüsü olduğu tahmin edilmektedir. Zeytin ağaçlarının bitki örtüsü çeşitliliğinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

Şahindere Kanyonu Özellikleri?

Şahindere kanyonu oksijen bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bu kanyon ülkemizde bulunan pek çok kanyona göre farklı özelliklere sahiptir. Şahindere kanyonunda yürüyüş alanları bulunmaz. Bunun yanında kanyon oldukça geniş bir alanda bulunduğu için kişilerin kaybolma ihtimali de oldukça yüksektir. Kanyon içerisinde temiz sular ve bol oksijenli hava bir arada bulunur. Kanyonu gezerken sağlık dolu bir gün geçirmiş olursunuz.

Kanyon ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar. Şahindere kanyonunda dilerseniz suya girebilir ve sıcak havaların etkisini azaltabilirsiniz. Kanyon oldukça güzel orman görüntüleri oluşturmaktadır. Bu sebeple harika doğa fotoğrafları çekmeniz de mümkündür. Bölgede gezerken etrafta bulunan börtü böceğe karşı da oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir.

Şahindere Kanyonu Giriş Ücreti?

Şahindere kanyonuna giriş ücreti kişi başı 4 tl'dir. Kanyonda katılacağınız aktiviteler ile ücrette bazı değişiklikler de yaşanabilmektedir. Bunun dışında kanyon girişinde bir otopark da bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonları bölge çok yoğun olduğu için park sıkıntısı yaşamamak adına sabah erken saatlerde gidilmesi önerilmektedir.

Şahindere Kanyonu Ziyaret Saatleri?

Şahinderesi kanyonu haftanın her günü ziyaretçileri ağırlamaktadır. Kanyonu her gün saat 8:00 ile 18:00 arasında ziyaret etmek mümkündür.

Şahinderesi Kanyonu Yöresel Yemekleri?

Şahinderesi kanyonunu ziyaret ediyorsanız buranın yöresel yemeklerini tatmadan bölgeden ayrılmamanız gerekir. Balıkesir mutfağı Ege ile Marmara bölgesinin bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Balıkesir denildiği zaman akla ilk olarak Höşmerim tatlısı gelmektedir. Bu tatlı peynir ile hazırlanmaktadır ve bölge halkı tarafından da çok sık tüketilmektedir. Bölgeye gelen turistlerin de ilk tercih ettiği tatlı höşmerim tatlısı olmaktadır.

Bigadiç Güveci de oldukça güzel tatlara sahip olan yöresel bir yemektir. Bigadiç güveci oğlak eti ile hazırlanır. Bu güveci kanyon çevresinde bulunan restoranlarda yiyebilirsiniz.