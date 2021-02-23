Sahabiye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sahabiye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dikdörtgen bir plan ile inşa edilen Sahabiye Medresesi, içerisinde orta ve açık avlu çevresine sıralanmış bir şekilde medrese odalarının bulunduğu tek katlı bir yapıdır.



Sahabiye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Tek katlı bir mimari eser olan Sahabiye Medresesi, ön taraftan bakıldığında orta boyutlu bir kervansaraya benzemektedir. Giriş eyvanı ve girişin karşısındaki ana eyvan olmak üzere Sahabiye Medresesi'nin iki eyvanı vardır. 1267 senesinden bu yana kadar gelen medresede birçok tadilat yapılmıştır ancak kapı etrafındaki bazı süslemeler orijinal hali ile onarılmamıştır. Medrese yanındaki çeşme ile birlikte inşa edilmiştir. Kayseri de Cumhuriyet Meydanında bulunan bu medrese Sahabiye Medresesi olarak bilinse de tarihi kayıtlarda Sahip Ata Medresesi olarak geçmektedir.



Taç Kapı’nın üst kısmında kırık yaylardan oluşturulmuş bir kemer bulunmaktadır. Aynı zamanda bu meşhur kapının her iki yanında birer oda mevcuttur. Kapının üzerinde medresenin kim tarafından ve kaç yılında yaptırıldığını anlatan ayeti kelimeler bulunmaktadır. Bu ayetlerin Türkçe karşılığı şu şekildedir: “Bu mübarek medresenin yapılmasını Kılıçaslan oğlu Yüce Sultan, din ve dünyanın koruyucusu, Sultanlar sultanı, Allah mülkünü daim kıla, fetihler sahibi Keyhüsrev zamanında 1267 (666) yılı aylarında Allah’u Teala’nın rahmetini dileyen kul Hüseyin oğlu Sahip Ali emretti".



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sahabiye Medresesi'nin son tadilatı yapılmış ve bir kitabevine kiralanmıştır. Sahabiye Medresesi, şu anda kitapçılar çarşısı olarak kullanılmaktadır.



Sahabiye Medresesi Nerede ve Nasıl Gidilir?



Sahip Ata Medresesi diğer adı ile Sahabiye Medresesi, Kayseri il merkezinde konumlanmıştır. Kayseri il merkezinde bulunan Sahabiye semtinde, surların dış kısmında kalan kalenin karşı tarafında bulunan meydanda yer almaktadır. Tren garı ya da otogardan kalkan dolmuşlar ile şehir merkezine ulaşım mümkündür.



Sahabiye Medresesi Etrafında Neler Var?



Sahabiye Medresesi Kayseri Cumhuriyet meydanında bulunmaktadır. Sahabiye Medresesi’nin hemen yan tarafında, büyük bir alışveriş merkezi olan Almer yer almaktadır. Şehir dışından gelen ziyaretçiler Almerin hemen yan tarafında yer alan Hilton Oteli’nde konaklayabilir. Sahabiye Medresesi’nin hemen sağ kısmından girildiğinde pek çok mağazaya ve restorana ulaşmak mümkündür. Burada bulunan restoranlarda Kayseri’nin yöresel yemekleri olan içli köfte, yağlama ve mantı gibi lezzetlerden tatma imkanı mevcuttur.



Sahip Ata Fahreddin Ali Kimdir?



Anadolu Selçuklularının farklı devlet kademelerinde görevde bulunmuş ve baş vezirliğe kadar yükselen önemli bir devlet adamıdır Sahip Ata Fahreddin Ali. Sultan II. İzzeddin Keykavus tarafından1259 yılında Saltanat Naibliği’ne getirilmiş ve bir sene sonra da vezir olarak atanmıştır.



Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğolların baskısı altında hüküm sürdüğü dönemde görev almış, sürgün edilmiş ancak daha sonra tekrar vezirliğe getirilmiştir. Devlet işlerinden 1286 senesinde elini çekmiş ve Akşehir’in Nadir köyüne yerleşerek orada yaşamaya başlamıştır. Çok fazla bir vakit geçmeden 1288 senesinde yaşadığı yerde vefat etmiştir. Kendisinin Konya’da inşa ettirdiği türbede naşı yatmaktadır.



Otuz üç yıllık devlet idaresinde, Selçuklu döneminin en karışık dönemlerinde tüm manevî ve maddi sorumluğu üstlenmiş ve görevini başarıyla sürdürmüştür. Sevgi ve saygı ile hatırlanan bir vezir olan Sahip Ata Fahreddin Ali, Konya’da kendi ismiyle bilinen Sahip Ata Medresesini ve Sivas’ta bulunan Gök Medrese’yi yaptırmıştır.