Sağlık için inzivaya çekilme zamanı

Ormanların Huzuru, Göllerin Sessizliği

Azerbaycan’ın başkenti Bakü yakınlarındaki Gabala’da yer alan Chenot Palace Hotel bir detoks ve sağlık tatili merkezi. Her anında lüksün ve kalitenin izlerini taşıyan bu beş yıldızlı tesis, Gabala Gölü’nün hemen yanında muhteşem bir doğanın içine kurulmuş. Sağlık ve iyilik uzmanı Henri Chenot’un girişimi olan merkeze adım attığınızda; kendinizi çam ağaçlarıyla çevrili, doğadan gelen enerjiyle canlandığınız, tüm kötü beslenme alışkanlıklarından gönüllü vazgeçmeye hazır olduğunuz sakin bir dünyada buluyorsunuz. Tesisin felsefesini doğaya uyarlayarak; “Ormanların huzuru, göllerin sessizliği, şelalelerin enerjisi ve Gabala bölgesindeki tepelerin nezaketi ile asalet ve enerjinin eşsiz bileşimi” demişler. Bu cümleyi okumak bile iyi geldi dediğinizi duyar gibi oldum!

SPA ile destek

Kurucu Chenot’un savı da yaşam sürelerinin uzaması nedeniyle insanların gençlikteki enerjilerine daha çok ihtiyaç duydukları ve merkez bunu sağlamaya çalışıyor. SPA’ları da çok başarılı. Zaten tedavinin bir parçası kabul edilmiş; destekleyici olarak kullanılıyor. Fitness için spor laboratuvarı, yerçekimi karşıtı teknolojiler ve oksijeni azaltılmış üst seviye bir Metabolik Laboratuvar tesiste yer alan ayrıcalıklı hizmetlerden sadece birkaçı.





Hücre yenileyen diyet

Sadece doğayla baş başa olmak yeterli değil elbette. Vazgeçilmez iki koşuldan biri düzenli egzersiz. Ama ne yorucu geliyor ne de özel bir motivasyona ihtiyacınız var. Her yer öyle muhteşem, doğa öyle davetkâr ki attığınız adımları saymak aklınıza bile gelmiyor. Detoks kampı demek, beslenme alışkanlıklarınızı bütünüyle değiştirmek, vücudu ve özellikle sindirim sisteminizi mümkün olan en az miktarda ve en sağlıklı gıdalarla dinlendirmek anlamını taşıyor. Burada Chenot diyeti uygulanıyor. Hücre yenilenmesi ve yaşlanma karşıtı uygulamalar esas alınıyor.

Tesisin tasarımında doğayla uyumlu bir mimari çizgi özellikle benimsenmiş; minimal ve ahşap ağırlıklı bir dekorasyon anlayışı benimsenmiş. 72 odası ve üç villası var. Tüm odalardan SPA’ya özel bağlantılar bulunuyor. Otelin bir de kıymetli bir sanat eseri koleksiyonu var. Ağırlık Azeri sanatçıların resimlerine ait... (www.chenotpalace.com / pr@chenotpalace.com)



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İstanbul’da detoks

Eğer Azerbaycan’a gidecek zamanınız yoksa Ulus’ta yer alan Espace Privé Chenot D-Life, şehrin merkezinde yenilenme ve arınma programları sunuyor. Sağlıklı yaşam ve detoks merkezindeki uygulamalar, deneyimli doktor ve diyetisyen konsültasyonuyla başlıyor. Chenot Metodu ışığında, beslenme önerileri ve medikal masajları içeren özel programlar uzman bir ekiple sunuluyor. Kardiyolog Dr. Demet Erciyes koordinatörlüğündeki merkezde Michelin yıldızlı şefler ve diyetisyen konsültasyonu eşliğinde, mevsiminde taze malzemelerle hazırlanan yemekler ev ve iş yerlerine servis ediliyor. Tel: 0212 381 30 00. Detoks ve eve teslim sağlıklı yemek konusunda en iyi işletmelerden biri de Otuz6beden. Sayesinde 15 kg. verdiğim bu şirketin üç günlük detoks programları var ve ürünlerini İstanbul’un her köşesine ulaştırıyorlar. Tel: 0530 404 91 05 (www.otuz6bedeb.com).









Şile’de yaşasın hayat

İstanbul’un kaçış rotaları arasında yer alan, deniziyle, yeşiliyle, temiz havasıyla vazgeçilmezlerden olan Şile’de yepyeni bir sağlıklı yaşam merkezi açıldı. BW Şile Gardens Otel’in bir bölümü, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu öncülüğünde bir iyi yaşam ve detoks merkezi olarak yapılandırıldı. Yaşasın Hayat Enstitüsü danışmanlığındaki merkezde kilo verme programlarının yanı sıra; ‘Bedensel ve Ruhsal Detoks, Holistik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları, Sağlıklı Yaşlanma, Hastalık Önleyici Sağlık Bilinci, Doğal Hayat Aktiviteleri, sağlıklı yaşam yaklaşımlarının tartışıldığı Hayat Okulu’ gibi ilginç etkinlikler var.









Erişilebilirliği artıran ücret politikası



Bence merkez üst düzey bir hizmete uygun bir bütçe belirleyerek ihtiyaç duyan herkes için erişilebilir olmasını sağlamış. Bu yönüyle ayrıca takdir edilmeli. Bir günlük konaklama bedeline üç öğün yemek ve egzersiz programları da dahil. Yemekleri çok lezzetli ve diğer detoks kamplarına göre porsiyonlar daha doyurucu. Ama farklı diyet tipleri uygulanıyor. Hayat diyeti merkeze özel; ben onu uyguladım. Dünyaca ünlü Mayr ve 5/2 Vegan diyetleri ise vücut için bahar temizliği gibi…





Gurme Restoran

Merkezde bir gurme restoran var. Ödüllü şeflerle çalışılıyor ve diyet programlarına uygun yemekler sadece lezzetli değil şık bir sunumla da masanıza geliyor. Egzersiz programları oldukça geniş. Orman, çim ve kumsal yürüyüşleri, su jimnastiği ve yoga ile dolu; hareketli ama bir o kadar sakin yeni yaşam modelleri deneyimliyorsunuz. Tabii keşke eve dönünce de aynı alışkanlıkları devam ettirmek mümkün olsa… Birebir uygulamasanız da kendinize dost ve düşman olan ne varsa öğreniyor, yaşamınızı daha sağlıklı kurallara göre şekillendirme sorumluluğunu yükleniyorsunuz. Sırf bu bakış açısını kazanmak için bile denenmeli. (www.yasasinhayatsile.com / www.silegardens.com.tr)





Bağışıklık sistemine dikkat

İnsan vücudunun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi, özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Ama sık sık hastalanıyor, uçuklar çıkarıyor ve bitmeyen bir halsizlikten yakınıyorsanız bağışıklık sisteminiz zayıflamış demektir.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolu demir, çinko, selenyum gibi insan vücudu için gerekli vitamin ve antioksidanları dengeli şekilde tüketmekten geçiyor. Kaliteli uyku olmazsa olmaz. Başta hazır gıdalar olmak üzere birçok katkı maddesine maruz kalıyoruz. Bu noktada vücutta biriken toksinin atılmasına yardımcı olan detoks progaramlarını uygulamak çok etkili. Ama mutlaka uzman kontrolünde ve bünyenize uygun bir detoks programı seçilmeli. Yoksa yarar yerine zarar görme olasılığınız var! D, A, C, E ve B vitaminleri de bağışlık sistemini güçlendiriyor. Ama gerekli miktarda alınması lazım yoksa bırakın faydayı zarar bile görebilirsiniz. Ne kadar zor olsa da en önemlisi stresi yönetebilmeyi öğrenmek… Stresten uzak durun gerçekçi bir öneri değil ama yönetmeyi öğrenmek başarılabilecek bir hedef.