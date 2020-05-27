Sağlık çalışanlarına 'cruise' tatili hediyesi

Pandemi boyunca paha biçilmez fedakârlıklarına ve özverilerine bir jest olarak AmaWaterways, sağlık profesyonellerine ve acil servis ekibi çalışanlarına gelecekte kullanmak üzere cruise seyahatlerini, hediye olarak sunuyor. Bu sertifikalar, 31 Aralık 2021’e kadar Avrupa ve Asya’daki AmaWaterways’in herhangi bir nehir cruise seyahati için kullanılabiliyor ve seyahat tarihinden 90 gün içerisinde öncesine kadar iadesi yapılabiliyor. Hediye sertifikanın, aynı kamarada ikinci bir ödeme yapan kişi ile birlikte kullanılması gerekiyor.









AmaWaterways’in kurucu ortaklarından olan başkan yardımcısı Kristin Karst, yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: “Bu zorlu zamanlarda özenle ve sabırla çalışarak herkese yardımcı olmaya çalışan ve umut aşılayan doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri ve savaş cephesinde görev alan tıp çalışanları gibi günümüzün kahramanları kadar bir nehir seyahat tatilini hak eden başka hiçbir kimse olamaz. Kendilerini ve en sevdiklerini, seyahatler başlar başlamaz gerçekleşecek unutulmaz bir nehir seyahatinde en derin şükranlarımızı ifade etmek için, içtenlikle karşılamayı umut ediyoruz.







Ön saflarda virüsle savaşan kahramanlara sunulan hediye, geçerli kimlikleri ile aktif tıp çalışanları için (doktorlar, hemşireler, eczacılar, hastane personeli, laboratuvar teknisyenleri) ve aktif ilk müdahale çalışanları (acil tıp hizmetleri/sağlık görevlileri) için geçerli. AmaWaterways şirketi, 2021 cruise seyahati ayırtmak isteyenler için Kabin başına 2 bin dolara kadar tasarruf ile şimdiden “rezervasyon yapma” şansı sunuyor. Bu teklif, 2021’de Avrupa ya da Asya’da herhangi bir destinasyon için geçerli olacak. Aile şirketi olarak yönetilen AmaWaterways, şcruise seyahati ve özellikle yeni yıl seyahat pazarının yanı sıra Avrupa, Afrika, Asya gibi bölgelerde lüks nehir cruise seyahati sunuyor. Şirket ayrıca Nil Nehri cruise seyahati ile 2021’ye başlamaya hazırlanıyor.