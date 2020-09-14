Sagalassos Antik Kenti Nerede? Sagalassos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sagalassos bölgesi, antik çağlarda Pisidia olarak bilinirdi. Bölgeye ilk yerleşik düzen MÖ 6500’de yapılmış. Bölgenin gelişmesi ve önemli hale gelmesi Pisidyalılar döneminde olmuş. Persler ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde kentin önemi daha da artar. Antik Kentte yer alan tiyatro, dünyada en yüksek rakımda olan tiyatro olma özelliğine sahiptir.

Sagalassos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Antik Kent, sanat ve tarihin bir arada bulunduğu kentlerden biridir. Tarihte "aşkların ve imparatorların şehri" olarak biliniyor. İlk tarım yerleşimi bu bölgede başlamıştır. 1000 yıllık seramik üretimiyle diğer antik kentlerden ayrılıyor. Bu özelliğiyle UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir.

Sagalassos, Pisidia Uygarlığının başkenti, Roma İmparatorluğunun da en önemli şehirlerinden biridir. Güvenlik nedeni, su bolluğu, toprağın killi yapısı (seramik yapmak için), zengin maden yatakları nedeniyle dağın yamacına kurulmuştur.

Sagalassos Antik Kenti Tarihi

Sagalassos bölgesine ilk yerleşik düzenin MÖ 6500’de yapıldığı biliniyor. MÖ 14. yüzyılda bölge Hititlerin bir kolu olan Luvilerin egemenliği altına giriyor. MÖ 12. Yüzyıldan sonra Luvi devletinin dağılmasıyla birlikte, yeni kurulan Pisidyalılar bölgeye yerleşiyorlar.

Sagalassos, MS 3. Yüzyılın başına kadar en parlak dönemini yaşıyor. MS 518’de bölgede büyük bir deprem oluyor. Bölge bu depremin yaralarını sarmaya çalışırken bu sefer kenti veba salgını sarıyor. Bir yüzyıl sonra kent bir ağır deprem daha geçiriyor. Bu depremle birlikte kent yok olma derecesine gelmiş, su kaynakları kurumuştur. Kent bu sorunlarla uğraşırken Arap akını da başlamıştır.

1. yüzyıla gelindiğinde kentteki son kale de Selçuklular tarafından yıkılır. Halk şehri terk ederek, kaderine bırakır. Kent, 1706 yılına kadar saklı halde kalıyor. 1706’da XIV. Louis’in görevlendirdiği bir diplomat kenti keşfediyor. Harabelerin Sagalassos kentine ait olduğu 1824’te bir yazıtın çözülmesiyle anlaşılıyor.

Sagalassos Antik Kenti Nerede?

Antik Kent, Akdeniz Bölgesinde bulunan Burdur ili sınırları içinde yer alıyor. Burdur’a bağlı Ağlasun ilçe merkezinin 7 km kuzeyinde bulunuyor. Ağlasun ilçe merkezine geldiğinizde “Şehir Merkezi” yazan tabelayı takip ederek, ilçe dışına çıkıyorsunuz. Antik Kent tabelasını takip ederek, harabelere ulaşıyorsunuz.

Sagalassos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Antik Kentteki birçok yapı bozulmadan günümüze kadar geldiği için gezilip, incelenecek birçok yapı bulunuyor. Antoninler Çeşmesi, Neon Kütüphanesi, Tiberius Kapısı, Heroon, Kent Meclisi, Ares-Herakles-Zes-Athena ve Poeidon büstleri, Marcus Aurelius ve Adrian Heykelleri, İmparatorluk Hamamı ve Tiyatro görülecek eserler arasındadır.

Antoninler Çeşmesi; En çok ilgi gören yapıdır. Kentin simgesi olarak kabul ediliyor. 2010 yılında tekrar faaliyete geçirilen ve dağdan gelen suyla beslenen çeşmeye “aşıklar çeşmesi” adı verilmiş. Çeşmeyi süsleyen heykellerin asılları Burdur Müzesinde sergileniyor. Çeşme yedi farklı taştan yapılmış.

Heroon (anıt); Bu anıt kahramanlar için yapılmış. Anıtın üzerinde dans eden kız figürleri bulunuyor.

Tiyatro; 9 bin kişilik kapasiteye sahip. Tiyatro ayrıca, dünyadaki en yüksek rakımlı tiyatro olarak kabul ediliyor.

Sagalassos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antik Kente giriş ücreti 14 Türk Lirasıdır.

Sagalassos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Sagalassos, haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 09:00 - 19:00, kış döneminde 08:30 - 17:30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Sagalassos Antik Kenti Efsanesi

Kentin efsanesi bulunmuyor ama kentin simgesi olan Antonin Çeşmesinin hikayesi bulunuyor. Bu çeşmeye aşıklar çeşmesi denilmesinin sebebi, bu çeşmeden su içen çiftlerin birbirlerine aşık olduğuna inanılıyor.

Sagalassos Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Sagalassos ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.