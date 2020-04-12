Safronbolu Nerede? Safronbolu'ya Nasıl Gidilir? Safronbolu Gezilecek Yerler

İnce bir sanat zevki ile geleneksel kent kültürünü en iyi şekilde yansıtan Safranbolu, Ahşap mimari yapısıyla muhteşem bir açık müzedir. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile beraber, UNESCO dünya kültür mirası içerisinde yer almaktadır. Mutlaka gelip görülmesi gereken ve her yanıyla ilgi çeken dünya çapında en özel alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Safronbolu Nerede?

Safranbolu Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Daha detaylı anlatmak gerekirse Karabük şehrine bağlı olan bir ilçe olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Coğrafi yanıyla farklı bir yaşam tarzı bulunan bölge, her yıl dünya çapında yabancı turistler ile yerli turistleri çekmektedir. Özellikle Türkiye'nin dokusunu korumayı başardı Nadir alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Karadeniz'in Batı kısmında yer alan Safranbolu, Karabük şehrinin bir ilçesidir. Birçok farklı ulaşım yolu ile bu coğrafi bölgeye rahatça ulaşmak mümkün.

Safranbolu'ya Nasıl Gidilir?

Coğrafi konumu nedeniyle Safranbolu'ya pek çok farklı şehirden kolayca ulaşım mümkündür. Özellikle 136 kilometre uzaklıktaki Kastamonu Havalimanı üzerinden güvenli şekilde ulaşım sağlanabilir. Ancak bu Havalimanı üzerinden tarifeli seferler bulunmadığı için, birçok işi Ankara Esenboğa Havalimanı'na kullanmaktadır. Kastamonu Havalimanı'ndan şehir içi otobüsleri ile otogara geçerek, Safranbolu'ya dolmuşla ulaşım sağlanabilmektedir. 140 kilometre uzaklıktaki Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden ise 3 saat mesafe ile özel araç veya otobüslerle ulaşılabilir.

Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden aynı rahatlık içinde karayolunu kullanarak Safranbolu'ya ulaşılabilir.

- İstanbul - Safranbolu arası 410 kilometre,

- Ankara - Safranbolu arası 227 kilometre,

- İzmir - Safranbolu arası 75 kilometre,

Bütün bu olanakları kullanmak suretiyle güvenli şekilde Safranbolu'ya ulaşım için karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Özel araçlarla ziyaret için Safranbolu'ya rahat biçimde ulaşmak mümkün.

Safronbolu Gezilecek Yerler

Hem tarihi ve kültürel dokusu hem de doğal güzellikleri ile beraber Safranbolu’da gezilecek pek çok yer bulunuyor. Aynı zamanda derin kanyonların oluşturduğu muhteşem vadiler de gelip görülmeye değer alanlar arasındadır. Aynı zamanda özellikle Yenice ormanları ile eşsiz bir manzara sunan bölgeyi mutlaka gelip görmek gerekir.

- Safranbolu Kent tarihi müzesi,

- Kaymakamlar gezi evi,

- Cinci Hanı ve Hamamı,

- Safranbolu evleri,

- Yörük Köyü,

- Hıdırlık Tepesi,

- Tokatlı Kanyonu,

- Kristal Teras,

- İncekaya Su Kemeri,

- Bulak mencilis Mağarası,

Bütün bu muhteşem ve eşsiz doğal güzellikler ile tarihi yapılar mutlaka ziyaret edilmelidir. Özellikle eşsiz ahşap yapılar ile mimari yaşam tarzı, başka hiçbir yerde olmayan ve eşi benzeri bulunmayan görsel güzellik sunuyor. Bu yüzden bölge her sene dünya çapından yabancı ve yerli turistler eşliğinde yoğun ilgi görmektedir.

Safranbolu'da Nerede Kalınır?

Kültürel mirası korumak için sit alanı olarak geçen Safranbolu, aynı zamanda UNESCO kültürel Dünya Mirası olarak geçiyor. Bölgenin tarihini ve duasını gezip görebilmek için farklı otellerde konaklamak mümkün. Özellikle şehir merkezinde bulunan oteller bütçenize uygun seçim imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda tarihi Safranbolu evlerinde kalma şansı da değerlendirilebilir. Böylece Safranbolu'nun her noktasını rahatlıkla gezip görme şansını elde edebilirsiniz.