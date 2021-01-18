Safranbolu'da 'kar' güzelliği... Harika görüntüler ortaya çıktı

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla ‘Osmanlı’nın parmak izi’ olarak adlandırılan, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası tarihi ilçede eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Açık hava müzesi gibi olan Safranbolu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünürken, beyaz örtü ilçeye ayrı bir güzellik kattı.









Peki kısıtlamalar bittikten sonra Safranbolu’da nereleri gezmeli?

Gezilmesi gereken yerlerin başında, Safranbolu Kent Müzesi geliyor. Eskiden Hükümet Konağı olarak kullanılan bu güzel bina, bir yangın sonucu zarar gördükten sonra müze olarak ziyarete açılmış.









Kent müzesinin hemen yanında Tarihi Saat Kulesi bulunuyor. Kuleye çıkmak mümkün... İpekyolu’nun önemli kervansaraylarından biri olan Tarihi Cinci Hanı’nı, Safranbolu eski çarşı içinde bulabilirsiniz. İki katlı bu han, restore edilerek tekrar hizmete açılmış. Eski Safranbolu evlerini şöyle tepeden görmek isterseniz, Hıdırlık Tepesi’ne çıkmanızı mutlaka öneririz, eşsiz manzaraya hayran kalacaksınız.









Bundan sonrasında Safranbolu sokaklarında dolaşıp bol bol fotoğraf çekmek kalıyor. Şu sıralar salgından dolayı ne yazık ki bomboş. Ama umutsuz olmaya gerek yok.









Şimdilik biraz olsun Safranbolu’nun yüzü asık olsa da güleceği günler çok yakın… Bu arada Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Tokatlı Kanyonu ve üzerine kurulmuş ve camdan yapılmış Kristal Teras mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Kanyona girmeden önce Tokatlı Kanyonu'na 100 metre mesafedeki İncekaya Su Kemeri’ni de mutlaka görün. Kemerin altından Tokatlı Deresi akıyor ve dere boyunca uzanan yürüyüş parkuru bu kanyonun en keyifli rotası.









Bunları yapmadan sakın dönmeyin



Ahşap dükkânların yan yana sıralandığı Yemeniciler ve Bakırcılar Çarşısı’nda dolaşın. Ünlü Arasta Çarşısı içindeki Arasta Kahve’de közde Türk Kahvesi molası verin. Çarşıdaki lokumculardan mutlaka Safranlı ya da fıstıklı çifte kavrulmuş lokum almayı unutmayın. Gerçek bir Safranbolu evi ve yaşantısı nasılmış diye merak ederseniz, mutlaka Kaymakamlar Gezi Evi’ni ziyaret etmelisiniz…







