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Safranbolu ve Abant hafta sonu sessizliğe büründü
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Safranbolu ve Abant hafta sonu sessizliğe büründü

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

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İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında cuma akşamı saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Safranbolu'da sokak ve caddeler boş kaldı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan ilçe, 56 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü. Binlerce kişinin uğrak noktası olan ilçenin Arnavut kaldırımlı sokaklarında sessizlik hakim oldu. 

Safranbolu ve Abant hafta sonu sessizliğe büründü


Abant da en sakin günlerinden birini yaşadı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Normal zamanda doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkı, en sakin günlerinden birini yaşadı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, tabiat parkındaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Bolu Dağı'nda da sessizlik hakim

Her gün on binlerce aracın geçtiği, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç trafiğinin yok denecek kadar az olduğu görüldü.

 

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