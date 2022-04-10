‘Sadece bir Köyceğiz kalmış...’

Adı efsanelere konu olmuş şirin Ege kasabası Köyceğiz, doğal güzellikleri, sessiz, sakin ve huzurlu ortamı, yakın çevresindeki tarihi, turistik mekânlarıyla tatil planınızı yaparken listenizde olması gereken en doğru adreslerden biri.

Efsane bu ya; gölün kıyısında bir felaket, bir fırtınadır kopmuş! Ovayı sel almış, evler tarumar olmuş. Koca gölün kıyısında birkaç ev kalmış. Bu felaketi gelip gören insanlar “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir köyceğiz kalmış” demişler. Yörede yaşayan insanlar Köyceğiz adının buradan geldiğini rivayet eder... Gerçekten adının buradan gelip gelmediğini bilemem ama günümüzde birkaç evden müteşekkil bir köy olmaktan çoktan çıkmış, kendi adını taşıyan gölün kıyısında, o köy ruhunu yaşatan, şirin mi şirin bir ilçe Köyceğiz.

Gölde su sporları

Muğla’ya 60, ülkemizdeki en güzel koylara sahip olan Fethiye’ye 60, Dalyan’a 15 kilometre mesafede, tertemiz havasıyla, doğal güzelliğiyle, birbirinden şirin evleri ve narenciye bahçeleriyle Muğla’nın en güzel ilçelerinden biri... 2019’da Citta Slow (sakin şehir) ağına dahil olan Köyceğiz’in tarihi geçmişi de milattan öncesine kadar uzanıyor. Karyalılardan başlayarak İskitler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.

Köyceğiz’in seyahatseverler açısından en önemli avantajı, bulunduğu coğrafyanın sundukları.. Yakın çevresinde hem denize girilebilecek hem de gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hayli zengin. Etrafını saran dağlardan çıkan akarsuların yanı sıra kaynak sularıyla da beslenen göl, doğal bir kanal olan Dalyan Boğazı vasıtasıyla Akdeniz’e bağlanıyor. Sörf, yelken, kürek gibi su sporlarına uygun olan gölün kıyı şeridindeki kordon yolunda gezinmek, özellikle geceleri sandal gezisi yapmak, gökyüzünde yıldızların bol olduğu yaz gecelerinin vazgeçilmezlerinden olacaktır. Köyceğiz Gölü’nün etrafındaki dağların yarattığı panoramik görüntü fotoğraf tutkunları için de bir hayli ilgi çekici.

Köyceğiz Gölü, doğal bir kanal olan Dalyan Boğazı’yla Akdeniz’e bağlanıyor.

Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Ekincik Koyu ve plajı da Köyceğiz’i parlatan mücevherlerden biri. Koy Marmaris-Göcek arasında dolaşan teknelerin uğrak noktalarından ama size Köyceğiz’den karayoluyla enfes göl manzarası eşliğinde yolculuk yaparak gitmenizi de öneririm. Yolculuk esnasında seyir tepelerinde mola verip muhteşem manzarayı seyrederek fotoğraf karelerinizde ölümsüzleştirmeyi unutmayın. Hele bir de şanslı gününüzdeyseniz ülkemizde oldukça azalan kartalların yüksekten uçuşlarını, süzülüşlerini seyretmek de olası...

Kumsalda otel ve lokantalar var. Bu arada doğa yürüyüşçülerine de bir şeyi hatırlatmak isterim. Ekincik Koyu’ndan Kaunos Antik Kenti’ne, Karya Yolu’nun işaretlenmiş olan yaklaşık 14 kilometrelik rotasını yürümek de mümkün. Yol üzerinde köylülerle sohbet edip buz gibi ayran ya da lezzetli çay molaları, yorgunluğunuzdan eser bırakmaz.

Kaunos’un kral mezarları

Köyceğiz’e 40 kilometre uzaklıktaki en önemli tarihi kalıntılardan biri de Kaunos Antik Kenti ve Dalyan’daki kral mezarları. Antik kente, Dalyan merkezinden sandalla ya da tekneyle gidilebileceği gibi, iskeleden Göcek Gölü’nü denize bağlayan kanaldan feribotla geçip 10-15 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor. Kanaldan feribotla alınan mesafesi aşağı yukarı 300 metre. Feribot çapraz olarak yol aldığı için bu kısa mesafelik yol 5 dakika sürüyor. İyi ki sürüyor çünkü manzara harika. Kral mezarlarını izleyip fotoğraflayarak giderken göz açıp kapayıncaya kadar karşıya geçmiş oluyorsunuz. O güzel kareler de yanınıza kâr kalıyor.