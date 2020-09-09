Sadberk Hanım Müzesi Nerede? Sadberk Hanım Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müze kurucusu ismiyle, tarihi geçmişiyle ve sergilediği eserlerle dikkat çekmektedir. Türkiye’deki ilk özel müze olma özelliğine sahiptir ve çeşitli eserler bir arada sergilenmektedir. Müze içindeki eserler arkeolojik ve etnografik özellikler barındırmaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi Nerede?

Sadberk Hanım Müzesi metropol kent olan İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Büyükdere Piyasa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Müze Sarıyer’deki Azaryan yalısında kurulmuştur. İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan müzeye yerli ve yabancı birçok turist ilgi göstermektedir.

Sadberk Hanım Müzesi’ne gidebilmek için kişisel araç ya da toplu taşıma kullanımı tercih edilebilir. Kişisel aracıyla gelen ziyaretçiler için müze otopark imkanı sağlamamaktadır. Toplu taşıma araçlarından Sarıyer sahil yolundan geçenler kullanıldığında müzeye kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Deniz yoluyla da Sarıyer İskelesi’ne gidilebilmektedir.

Sadberk Hanım Müzesi Tarihçesi

Sadberk Hanım Müzesi 1980 yılının Ekim ayında Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulmuştur. Müze binası olan Azaryan yalısını 1950 yılında Koç ailesi almıştır. Müzedeki eserlere tanınmış koleksiyoner olan Hüseyin Kocabaş’ın koleksiyonları da 1983 yılında dahil edilmiştir. Aynı yıl Azaryan yalısının yanında yer alan Sevgi Gönül Binası restore edilmiş ve müze binasına ilave olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müze sergilediği eserlerle arkeoloji müzesi örneği olup, müzeye 1988 yılında Europa Nostra Ödülü verilmiştir.

Sadberk Hanım Müzesi Eserleri

Sadberk Hanım Müzesi’nde bulunan eserler çeşitlilik göstermektedir. Müze içerisinde sergilenen eserlerin toplam sayısı yaklaşık 20 bindir. Müzenin açıldığı ilk yıllarda süs eşyaları ve değerli taşlar yer alırken ilerleyen zamanlarda 16. ve 18. yüzyıla ait etnografik kumaş ve giysiler de sergilenmeye başlanmıştır.

Müzede sergilenen eserlerin büyük bir çoğunluğu Sadberk Hanım’ın koleksiyonundan oluşmaktadır. Bu koleksiyon içerisinde geleneksel elişleri ve süs eşyaları yer almaktadır. Müzedeki eserlerin bazıları Osmanlı dönemine ait dokumalar, işleme ve giysilerden oluşmaktadır. Ayrıca eserler arasında Bizans dönemine ait arkeolojik buluntular da mevcuttur. Bizans döneminde yaşayan uygarlıklardan izler taşıyan eserler ziyaretçiler tarafından ilgi çekmektedir.

Sadberk Hanım Müzesi Giriş Ücreti

Sadberk Hanım Müzesi’ni ziyaret etmek isteyenler girişte değişen tutarlarda ücret ödemektedir. Şöyle ki:

Müze kartı ya da Museum Pass sahini olanlar girişte 7 TL,

Öğrenci ve öğretmenler girişte 3 TL,

İndirimsiz giriş yapacak kişiler ise girişte 10 TL ücret ödemektedir.

Ayrıca müze girişi ücretsiz olan kişiler de mevcuttur. Bu kişiler:

Kokart sahibi rehberler

ICOM karta sahip olanlar

Koç Ailem üyeler

Sadberk Hanım Müzesi Ziyaret Saatleri

Sadberk Hanım Müzesi’ne giriş günler ve saatleri bazı özel dönemlerde değişiklik gösterebilmektedir. Müze Çarşamba günleri ziyarete kapalıdır. Çarşamba günleri hariç hafta sonu da dahil her gün müze ziyaret edilebilmektedir.

Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramının birinci günlerinde ve resmi tatil olan 1 Ocak tarihinde müze ziyarete kapatılmaktadır. Müze ziyarete açık olduğu günlerde sabah 10:00’dan akşam 17:00’ye kadar ziyaretçi kabul etmektedir.

Sadberk Hanım Müzesi Hakkında Bilgi

Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç’un eşi olan Sadberk Koç anısına açılmıştır. Müze Sadberk Hanım’ın ömür boyu topladığı eserlerden oluşan koleksiyonun sergilenmesi amacıyla kurulmuştur. Müzenin eğitim alanında faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Belli dönemlerde sanatseverlere özel sergiler sunulmaktadır. Müze kurulduğunda yaklaşık 3 bin eser sergilenmekteydi. Sadberk Hanım Müzesi’nin en önemli özelliği ise ülkemizde açılan ilk özel müze olmasıdır.