Sadağı Kanyonu Nerededir? Sadağı Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bursa ilinin tarihi güzelliklerinden biri olan Sadağı Kanyonu aynı zamanda tatilciler için kamp alanıdır. Ormanı ve yeşili ile dikkatleri üzerine çeken Kanyon, geniş bir ormana sahiptir. Bursa'daki en ünlü tabiat parkı olduğu bilinen bir gerçektir.

Sadağı Kanyonu Nerededir?

Sadağı Kanyonu, Bursa ilinin 58 km dışında yer almaktadır. Bursa'nın Orhaneli ilçesinin 6 km batısında yer almaktadır. Doğa yürüyüşleri ve kamp etkinliği için etkin olarak kullanılan kanyon, Orhaneli ilçesinin en bilinen yerlerinden birisidir. Sadağı köyünde yer alması sebebiyle Sadağı Kanyonu adını almıştır.

Sadağı Kanyonu Oluşumu

Sadağı Kanyonu coğrafi özellikleriyle ön plana çıkan Bursa'nın ikinci büyük kanyonu olarak kabul edilmektedir. Kanyon 12 km uzunluğuna sahiptir. M.S hüküm süren bir Roma İmparatoru tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra buradaki kaplıcalar ve şifalı sular hamam ve jeotermal tesis olarak değerlendirilmiştir. Eski dönemlerde avlak olarak kullanılan bu alan daha sonraki yıllarda devlet korumasına alınarak tabiat parkı olarak kullanılmaya başlamıştır. 2004 yılında Kültür ve Tabiat Kurulunca sit alanı ilan edildi. Daha sonraki yıllarda mesire alanı ve turizm yeri ilan edildi.

Sadağı Kanyonu Özellikleri

Kanyonun uzunluğu 12 km olarak bilinmektedir. Sadağı köyünde oldukça geniş bir alanı kaplamakta olup, Bursa'nın doğal güzelliklerini yansıtmaktadır. Duvarlarında çok eski tarihlerden kalma insan ve hayvan figürleri mevcuttur. Bu sebeple tarihi değeri oldukça yüksektir. Ormanın kapladığı alan 4.360 daa değerindedir. Kanyonun girişi bir su bendiyle başlıyor. Bu su bendi köyün 1.5 km dışından başlamaktadır.

Burada şifalı su kaynaklarının varlığı keşfedildiği için hamam açılarak turizme kazandırılmıştır. Bu hamam Roma İmparatoru tarafından keşfedilerek yaptırılmıştır. Roma İmparatoru Hadrianus avlanmak için bu bölgeyi tercih etmektedir.

Avlanma sırasında burada bulunan şifalı su kaynağını keşfetmiş ve bu kaynağı kaplıca olarak kullanıma sunmuştur. Kaya Hamamı olarak bilinen bu alanın her yıl binlerce yer ve yabancı ziyaretçisi mevcuttur. Hamamda ise 3-4 metre yüksekliğe ulaşan bir şelale mevcuttur. Kanyon içinde ayrıca bir araç yolu da mevcuttur. Kanyon'da arkeolojik incelemelere konu olan tarihi değeri yüksek mağaralar çokça mevcuttur.

Sadağı Kanyonu Giriş Ücreti

Sadağı Kanyonu turizme kazandırıldıktan sonra giriş ücretleri de farklılık göstermeye başlamıştır. Bu tabiat parkına giriş ücreti her sene farklılaşmaktadır. 2020 yılında tüm tarihi alanlara giriş ücretlerinde artış olmuştur. Sadağı Kanyonu da bu alanlara dahildir. Kanyona giriş yaya ya da kişisel olarak farklıdır. Şahıs ücreti 3.5 TL olarak belirlenmiştir. İndirimli şahıs ücreti 1.5 TL değerindedir.

Bisiklet: 3.5 TL

Motosiklet: 5 TL

Otomobil: 10 TL

Minibüs: 31 TL

Midibüs: 52 TL

Otobüs: 94 TL

Sadağı Kanyonu Ziyaret Saatleri

Sadağı Kanyonu 2004 yılında turizme kazandırılan tarihi değeri yüksek alanlardan biridir. Coğrafi özellikleri oldukça güzel ve kamp yapmaya elverişlidir. Bu alana her yıl piknik, kamp, doğa yürüyüşü, kaplıca turizmi gibi amaçlarla yerli ve yabancı turistler akın etmektedir. Ayrıca fotoğraf çekimi için elverişli bir alan olması sebebiyle dış çekim alanı olarak kullanılmaktadır.

Ancak giriş saatleri dikkate alınarak etkinlikler planlanmalıdır. Sadağı Kanyonu için kış aylarında giriş saatleri 08.30 ile 18.30 aralığını kapsamaktadır. Bu saatten sonra kanyon girişlere kapatılmaktadır. Yaz aylarında giriş saati 20.00 saatine kadar uzamaktadır.