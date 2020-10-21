Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan

Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.





Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, ‘’Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar" dedi.



Mağaranın efsanesini duyduğu için ziyaret ettiğini söyleyen Ozan Süllü, “Saçım dökülmeye başladı. Kellik başladı, buranın efsanesini duydum. Saçımın dökülmesini durdurup, tekrar çıkmasını sağladığını söylediler. Ben de geldim, birkaç gün ziyaret edip, içinde dolaşacağım. Bakalım saçım tekrar çıkacak mı, bakacağız’’ diye konuştu. Öğretmen Bünyamin Şahin ise, mağaranın efsanesini komşusunun anlattığını ifade ederek, “İlk kez bu mağaraya geldim. Saçı çıkardığını bana komşum anlattı, merak ettim. Benim de saçım yok, inşallah vesile olur, şifa niyetine geldik’’ dedi. Mağarayı ziyaret edenlerden İsmet Berber de, “Kel çobanın hikayesini çok duydum. Bu mağaraya özellikle kel olanların çok geldiğini öğrendim. Benim de saçım dökülüyor. Ben de şifa niyetine geldim. İnşallah daha gür çıkar diye ümit ediyorum" diye konuştu.





Kel çoban efsanesi



Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır.