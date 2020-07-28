MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı
GeriSeyahat Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Düziçi ilçesinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İlçede yapılacak olan düğünlerde sadece fon müziği dinletisine izin verilmesine davul, zurna ve orkestra kullanımının yasaklanmasına, Sabun Çayı ve Şelalesi ile mesire alanına girişlerin yasaklanmasına karar verildi.

Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle