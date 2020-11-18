MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSabiha Gökçen Havalimanı 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi
GeriSeyahat Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.  Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Covid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle