Rüya gibi bir balayı rotası: Santorini

Yunan adalarının en sofistike ve en romantiklerinden biri şüphesiz Santorini. Gerek volkanik bir ada oluşu, gerekse muhteşem ambiyansı ile romantik tatil ve balayı deyince akla ilk gelen lokasyonlardan biri olmayı başarıyor Santorini. Mavi pervazlı beyaz evleri, rengarenk çiçekli dar sokakları ve patika yolları ile adanın her yerinden görülebilen enfes mavi denizi adaya gelenleri adeta büyülüyor. Her yıl binlerce balayı çifti bu nedenle Santorini'ye akın ediyor.

İşte Santorini gezi rotası;

THİRA

Thira köyü bu adanın başkenti. 1970 yılında deprem sonrası yapılan çalışmalarla günümüzdeki şeklini alan bölge turizm çalışmaları ile oldukça ilgi çekici bir yer halini almış. Metrelerce yüksekte yer alan cafe ve restoranlarda Caldera körfezinin engin denizine doğru bakabilir ve Yunan lezzetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Thira'da yer alan çeşitli kilise ve müzeler de görülmesi gereken yerlerden birkaçı.

OHİA

Ohia köyü adanın romantikliğini ve hoş ambiyansını hissetmek için kesinlikle ziyaret edilmesi gereken köylerin başında geliyor. Ohia mimarisi ve manzarasıyla balayı çiftlerinin adada en çok tercih ettiği lokasyonlardan. Köyde günbatımını pek çok kişi ile birlikte izleyerek alkış sesleriyle bu muhteşem görselliği kutlayabilirsiniz. Çevrede balayı çiftlerine özel lüks ve hesaplı pek çok otel ve pansiyon yer alıyor. Thira köyünden kalkan otobüslerle Ohia'ya ulaşabilirsiniz.

TEKNE TURU

Santorini'deyken hem karşı kıyıları keşfetmek hem de bolca denize girip güneşlenmek isteyen çiftler için tekne turu oldukça cazip. Volkanik ada tekne turuna katılarak hem adayı derinlemesine keşfedebilir hem de Santorini'nin hemen karşısında bulunan Thirassia adasını ziyaret ederek orada kulaç atabilirsiniz. Çamur banyosu yapma şansınızın da olduğu tekne turlarında ayrıca akşam yemekli tekne turlarını tercih ederek sevgilinize veya eşinizle günbatımı eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

PLAJLAR

Ayrıca Thira'dan yapılan otobüs seferleri ile adanın en ilginç plajları olan Red beach, Kamari ve Perissa gibi plajları görebilir ve buralarda keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Kırmızı kumuyla ünlü Red beach yanında Kamari ve Perissa ise şirin restoran ve kafeleri ile güzel zaman geçirilecek yerler arasında bulunuyor.