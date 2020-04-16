MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriRusya Konsolosluğu Nerededir? Rus Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
GeriSeyahat Rusya Konsolosluğu Nerededir? Rus Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Rusya Konsolosluğu Nerededir? Rus Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Seyahat
Haber Giriş: 16.04.2020 - 01:47 | Son Güncelleme:

Rusya Konsolosluğu Nerededir? Rus Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Rusya, dünyanın yüzölçümü itibari ile en büyük ülkelerinden biridir. Asya ve Avrupa kıtalarına yayılan Rusya, Rusların dışında pek çok farklı etnik kökenden insanı da bünyesinde bulundurmaktadır. En büyük ve en çok göç alan şehri ise başkenti olan Moskova’dır. St. Petersburg gibi turizm merkezleri ile turistik amaçlı da dünyanın dört köşesinden yabancı turistleri ağırlamaktadır. Rusya, birçok ülkede büyükelçilikler ve konsolosluklara sahiptir. Diğer ülkeler ile diplomatik ve siyasi ilişkileri yoğun olan ülkelerden biridir. Rusya konsolosluğu hakkında iletişim ve tüm detayları sizler için derledik.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ülkemiz ile sınır komşusu olan Rusya arasında eskilere dayanan kuvvetli bir dostluk ve iş birliği bağı vardır. Her iki ülke, ekonomik ve ticari bakımdan da siyasi ilişkilerde olduğu gibi yakın temaslar içindedir. İki ülke arasında zirveler tertip edilmekte, son yıllarda Suriye’nin durumu ile ilgili fikir alışverişi yapılmaktadır. Doğal gaz da Rusya ile iş birliği yaptığımız konuların başında geliyor. Rusya’nın ülkemizde yer alan elçilik, başkonsolosluk ve konsoloslukları hizmetlerine başarı ile devam etmektedir.

 Rusya Konsolosluğu Nerededir?

 Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Ankara başkentimizde olup Büyükelçilik Konsolosluk Dairesi de Ankara’da faaliyet göstermektedir. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ise İstanbul ilimizde bulunmaktadır. Rusya ile bağlantılı diplomatik, vize, siyasi, sağlık ve kişisel her türlü problemlerine ilişkin olarak Rus vatandaşları, Türk vatandaşları ve yabancı ülke kökenli diğer vatandaşlar bu diplomatik makamlara başvurabilir.

 Rusya Konsolosluğu Adresi

 Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun adresi:

 Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi, 219-225a,

 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye.

 Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi adresi:

 Karyağdı Sk. No:5, 06692, Çankaya (P.K.35 Kavaklıdere), Ankara, Türkiye.

 Rusya Konsolosluğu Telefon Numarası

 Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun telefon numarası:

 Tel: (+90212) 292-5101, 292-5102

 Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi’nin telefon numarası:

 Tel: +90-312-440-94-85, +90-312-439-21-83

 Rusya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

 Fax ve mail ile de iletişim kurulabilmektedir.

 Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun fax numarası ve e-mail adresi:

 Fax: +90- (212) 249-05-07- E-mail: stambul@mid.ru

 Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi’nin fax numarası ve e-mail adresi:

 Fax: +90- (312) 440-14-85- E-mail: ankarakons@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle