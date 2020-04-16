Rusya Konsolosluğu Nerededir? Rus Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Ülkemiz ile sınır komşusu olan Rusya arasında eskilere dayanan kuvvetli bir dostluk ve iş birliği bağı vardır. Her iki ülke, ekonomik ve ticari bakımdan da siyasi ilişkilerde olduğu gibi yakın temaslar içindedir. İki ülke arasında zirveler tertip edilmekte, son yıllarda Suriye’nin durumu ile ilgili fikir alışverişi yapılmaktadır. Doğal gaz da Rusya ile iş birliği yaptığımız konuların başında geliyor. Rusya’nın ülkemizde yer alan elçilik, başkonsolosluk ve konsoloslukları hizmetlerine başarı ile devam etmektedir.

Rusya Konsolosluğu Nerededir?

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Ankara başkentimizde olup Büyükelçilik Konsolosluk Dairesi de Ankara’da faaliyet göstermektedir. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ise İstanbul ilimizde bulunmaktadır. Rusya ile bağlantılı diplomatik, vize, siyasi, sağlık ve kişisel her türlü problemlerine ilişkin olarak Rus vatandaşları, Türk vatandaşları ve yabancı ülke kökenli diğer vatandaşlar bu diplomatik makamlara başvurabilir.

Rusya Konsolosluğu Adresi

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun adresi:

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi, 219-225a,

34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi adresi:

Karyağdı Sk. No:5, 06692, Çankaya (P.K.35 Kavaklıdere), Ankara, Türkiye.

Rusya Konsolosluğu Telefon Numarası

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun telefon numarası:

Tel: (+90212) 292-5101, 292-5102

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi’nin telefon numarası:

Tel: +90-312-440-94-85, +90-312-439-21-83

Rusya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Fax ve mail ile de iletişim kurulabilmektedir.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun fax numarası ve e-mail adresi:

Fax: +90- (212) 249-05-07- E-mail: stambul@mid.ru

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi’nin fax numarası ve e-mail adresi:

Fax: +90- (312) 440-14-85- E-mail: ankarakons@yandex.ru