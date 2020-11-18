MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriRuslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
GeriSeyahat Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Türkiye ise belirtilen dönemde toplam 1.1 Rus turist ağırladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine göre Ruslar, temmuzeylül döneminde yabancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleştirdi. Turistik amaçla yurtdışına yapılan seferlerin yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye oldu. Rus vatandaşlarının Türkiye’den sonre en çok seyahat ettiği ülkeler sırasıyla; 1 milyon 28 bin kişiyle Abhazya, 398 binle Ukrayna, 146 binle Kazakistan, 81 binle Finlandiya, 43 binle Litvanya, 36 binle Güney Osetya, 35 binle Çin, 29 binle Estonya ve 26 binle İngiltere oldu.

Ancak Tur Operatörleri Birliği, bu ülkelerden yalnızca Türkiye'ye seyahat edenlerin turist olarak gittiğine dikkat çekiyor. Diğer ziyaretler ise, özel ya da iş seyahati niteliğinde olarak ifade edildi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle