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Rus turistlerin Kapadokya aşkı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Rus turistlerin Kapadokya aşkı

Türkiye'nin peribacaları, sıcak hava balon turları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini ziyaret eden Rus turistler bölgeden fotoğraf çekinmenden ayrılmıyor.

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Rusya’dan Kapadokya bölgesini ziyaret etmek için gelen Rus turistler sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonlarını fotoğraf stüdyosu gibi kullanmaları dikkatlerden kaçmıyor. Avanos’ta fotoğrafçılık yapan Burak Yıldırım, Rus turistlerin kendileri ile aylar öncesinden randevulaştığını ve sabahın ilk ışıklarıyla sıcak hava balonları ile fotoğraf çekinmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Rus turistlerin Kapadokya aşkı



Yıldırım, “ Kapadokya bölgesini ziyarete gelen özellikle Rus turistler günün ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları ile fotoğraf çekinmek istiyor. Yanlarında getirdikleri kostümleriyle bu anlarını ölümsüzleştiren Rus turistler ülkelerinde de Kapadokya bölgemizi tanıtıyorlar” diye konuştu.

Rus turistlerin Kapadokya aşkı


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