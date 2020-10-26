Rus biyolog, 5 yaşındaki oğluyla Likya Yolu'nda yürüyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde biyolog olarak çalışan Konstantin Lev, oğlu Talnishnikh Lev ile birlikte Likya Yolu'nun tamamını yürümek için uçakla Yekaterinburg şehrinden Antalya'ya geldi. Kemer'in Beldibi Mahallesi'nden 15 Ekim'de Likya Yolu'nda yürümeye başlayan Konstantin Lev ve oğlu Talnishnikh Lev, 10 günün sonunda Demre ilçesine ulaştı. Konstantin Lev ve oğlu, 20 gün sürecek Likya Yolu yürüyüşünü Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlayacak.







'TARİH DOĞA İÇ İÇE'



Daha önce İstanbul'a gittiğini anlatan Konstantin Lev, "Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevmiştim. Rusya'da doğa sporları ile ilgileniyorum. Oğlumla birlikte uzun bir yürüyüş yapma planım vardı. Dünyadaki yürüyüş yollarını inceledim. Likya Yolu benim için çok ilginç geldi. Bu yolda tarih, doğa, deniz içi içe. Likya Yolu'nda yürümeye karar verdim. Beldibi'nden 10 gün içinde Demre'ye geldik. Toplam olarak oğlumla birlikte 1 ay içinde 500 kilometre yol yürümüş olacağız" dedi.



'TÜRKİYE HARİKA'



Yolculuklarının çok iyi geçtiğini ve her şeyin harika olduğunu vurgulayan Konstantin Lev, "Oğlum biraz zorlanıyor ama o yorulunca kısa kısa molalar veriyoruz. Mevsim ve hava Likya Yolu'nda yürümek için çok uygun. Günde 10 ile 50 kilometre arasında yol yürüyoruz. Geceleri oğlumla birlikte çadırda kalıyoruz. Oğlumla beni görünce insanlar şaşırıyor. Arabasına almak isteyen sürücüler oluyor. Çünkü 5 yaşındaki çocuğun nasıl yürüdüğüne şaşırıyorlar. İnsanlar bize bir şeyler ikram etmek, yardımcı olmak için yarışıyor. Türkiye harika bir ülke. İnsanlar çok yardımsever ve cana yakın. Oğlum için büyüyünce ilginç anılar olacak. Fethiye'den otobüsle Antalya'ya dönerek, tekrar uçakla Rusya'ya döneceğiz" diye konuştu.