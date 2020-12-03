Rotanızı Doğu’ya çevirmenin tam zamanı… Şanlıurfa’yı ziyaret etmek için harika sebepler

Harran Tarihi Evler

Pek bilinmese de gelecek günlerde adından sık sık bahsettirecek bir yer olan Harran Tarihi Evler, özellikle de fotoğraf tutkunları için tam bir cennet. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bölge yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Her yanı tarihi izlerle kaplı şehir, konik kubbeli evleriyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Geleneksel tarihi evlerin şekillerine hayran kalacaksınız. Uzun yıllardır ayakta kalan bu evler kışın sıcak, yazın da serin tutan bir yapıya da sahip. Harran’a kadar gitmişken de lezzetli bir Harran çömleği yemeden dönmeyin.

Balıklıgöl

Şanlıurfa denilince akla ilk gelen yerlerden biri de şüphesiz Balıklıgöl. Dizi ve filmlerde görüp hayran kaldığımız Balıklıgöl, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden sadece biri. İlçe merkezinde bulunan Balıklıgöl, İbrahim peygamberin ateşe atıldığı zaman düştüğü yer olarak da bilinir. Buraya gidip ne yapıyoruz diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım; dileğinizi diledikten sonra balıklara yem atıyorsunuz. Bölgeye genelde ibadet için çok fazla kişi gelse de tarihi bir gezi için de çok sık tercih ediliyor. Balıklıgöl’ü ziyaret ettikten sonra etrafta bulunan pek çok tarihi yeri de ziyaret edebilir, tarihi çarşıdan harika baharatlar alabilirsiniz.

Urfa Kalesi

Türkiye’de bulunan sayısız görkemli kalelerden biri de Şanlıurfa’da yer alıyor. Dağın eteklerine kurulan Urfa Kalesi, oldukça etkileyici bir manzaraya sahip. Şanlıurfa’daki çoğu tarihi yapı gibi Urfa Kalesi’nin de bir efsanesi bulunuyor. Burası da Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer olarak biliniyor.

Göbeklitepe

Son dönemlerde pek çok dizi ve filme de konu olan Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiştir. Her geçen gün yeni sırlarıyla ortaya çıkan Göbeklitepe, pek çok turisti de Şanlıurfa’ya çekiyor. Bırakın Şanlıurfayı, Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. İnsa eliyle yapılan en büyük dini yapı olarak kayda geçen tapınak da kazı alanında bulunuyor.