Romanya Konsolosluğu Nerededir? Romanya Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Konsolosluklar, yabancı ülkelerde ülkesinin ticari menfaatlerini koruyan ve diplomatik olmayan resmi görevlerini ifa eden resmi daireler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu özel hizmeti özenle yerine getiren konsolosluklardan biri de Türk vatandaşlarının, Türkiye'de yaşayan Romanya vatandaşlarının ve diğer yabancı ülke vatandaşlarının Romanya ile yaşadıkları resmi problemlerde veya vize ve benzeri diplomatik talepleri için başvurdukları Romanya Konsolosluğudur.

Romanya Konsolosluğu Nerededir?

Romanya Konsolosluğu, ülkemizde İstanbul şehrinin Taksim ilçesinde hizmet vermektedir. Romanya İstanbul Konsolosluğu, pazartesi- cuma haftanın beş günü hizmet vermektedir. Çalışma saatleri ise;

09.00-13.00- evrak teslimi; 13.00-15.00- evrak alımı şeklindedir. Romanya İstanbul Başkonsolosluğu, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Romanya Konsolosluğu Adresi

Romanya Konsolosluğu'nun adresi; Sıraselviler Cad. No: 55 Taksim/İSTANBUL şeklindedir.

Romanya Konsolosluğu Telefon Numarası

Romanya Konsolosluğu Telefon numaraları ;

Tel: +90-(212) 244 42 84 - 244 35 55

Romanya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Fax ile iletişim de kurulabilmektedir. Romanya Konsolosluğu Fax numarası:

Fax: +90 - (212) 293 82 61

Romanya Vatandaşlarına yönelik konsolosluk işlemleri numaraları :

Tel: 0090 212 358 35 41

0090 212 358 05 16

0090 212 358 35 37

Faks: 0090 212 358 05 17

Romanya Başkonsolosluğu İstanbul Görevlileri

Romanya İstanbul Başkonsolosluğu Adriana CİAMBA, Romanya İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Anton Niculae, Cristina Popovici, Alexandru Opaschi, Romanya İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Radu DIACONIUC başarılı ile görevlerini yürütmektedir.