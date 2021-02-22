Rodos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Rodos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Rodos adası UNESCO Dünya miraslarına layık görülmüş bir güzelliktedir. Tarihi yerleri ve doğal güzel güzellikleri ile her sene buraya çok fazla turist gelmektedir. Yunanistan'a bağlı olan 12 adalardan biridir ve bu adaların en büyüğü konumundadır. Rodos adası, adaların da başkenti konumundadır.

Rodos Adası Hakkında Bilgi

Rodos Adası Ülkemizde bulunan Marmaris'in güney kısmında yer almaktadır. Bir Yunan adası olan Rodos adası tatilciler tarafında da çok ilgi görmektedir. Bu ada M.Ö 3. ve 5. yüzyıllarda Roma ile Bizans'a ev sahipliği yapan önemli bir adadır. Sonrasında ise bu ada St. Jean Şövalyeleri tarafından işgal altına alınmıştır. Ada 1519 yılına kadar bu şövalyelerin hüküm sürdüğü yer haline gelmiştir.

Rodos şuandaki durumuna 1920'li yıllarda gelmiştir. Akdeniz bölgesindeki en önemli turistik alanlardan biridir. Adada pek çok tarihi eser de vardır. Bu sebeple Rodos adasında gezilecek yerler oldukça fazladır. Rodos adası eski şehir ve yeni şehir olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır.

Rodos Adası Tarihi

Rodos adası eski şehir ile sahilleri ile ünlü bir adadır. Eski şehir kısmı Avrupa bölgesinin en iyi şekilde korunmuş olan Ortaçağ şehri konumundadır. Ada taş evleri, tavernaları ve butik otelleri ile ünlüdür. Sokaklar Arnavut taşları ile süslenmiştir ve adada hala Ortaçağ havası hüküm sürmektedir.

Rodos Adasındaki Sokrates Sokağı isimli kısım eski zamanlarda alışveriş merkezi olarak kullanılmaktaydı. Bu adada Osmanlı Döneminden kalma 3 tane de cami vardır. Sokağın alt kısmında ise Hipokrat Meydanı isimli meydan bulunur.

Rodos Adası Nerede?

Rodos adası Yunanistan'ın meşhur 12 adalarından en büyük olanıdır. Marmaris'in güney kısmında bulunur. Bu adaya feribot ile geçilebilir.

Rodos Adasına Nasıl Gidilir?

Rodos Adasına Fethiye'den ya da Marmaris'ten feribot ile kolay bir şekilde geçilebilmektedir. Buralardan adaya ulaşım yaklaşık bir saat sürer. Bu adaya ne yazık ki vizesiz bir şekilde gitmeniz mümkün değildir.

Rodos adasına toplu taşıma araçları ile kolaylıkla gidilebilmektedir. Bunun yanında bu adada düzgün bir otobüs ağı da bulunur. Mandraki Limanından kalkan otobüsler ile adayı kolay bir şekilde gezebilirsiniz. Ancak adayı araba kiralayarak çok daha iyi bir şekilde gezmeniz mümkündür.

Rodos Adası Gezilecek Yerler

Rodos adasında gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Büyük Üstatlar Sarayı Rodos adasındaki gezilmesi gereken tarihi yerlerden biridir. Bu yapı Ortaçağ döneminde inşa edilmiştir. Büyük Üstatlar Sarayı döneminde Şövalyelerin idari merkezi konumundaydı. Bu yer eski şehir kısmındaki en yüksek alana inşa edilmiştir.

Haraki Feraklos Kalesi ile ilgili kalıntılar küçük bir köy olan Haraki içerisinde bulunur Bu bölgede çakıl taşlı plaj ve çeşitli tavernalar da bulunmaktadır. Monolithos Kalesi oldukça yüksek bir kayanın en tepesine inşa edilmiştir. Tüm Rodos'un manzarası bu kaleden mükemmel bir şekilde görülmektedir. Buraya gitmeyi düşünüyorsanız arabanızı aşağı kısımda park ederek, küçük bir patikadan kalenin en tepesine çıkmanız mümkündür.

Rodos Adası Konaklama Şartları

Rodos adasında pek çok konaklama alternatifi vardır. Bunlar arasından size en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz butik otellerde kalabilir. Dilerseniz de villa kiralayabilirsiniz. Şehir merkezine yakın otellerin yanında, plajlara yakın olan oteller de bulunmaktadır.

Rodos Adası Özellikleri

Rodos adası modern otelleri yanında butik otelleri ile de dikkat çekmektedir. On iki adaların en büyüğü ve bu adaların başkenti konusundadır.